Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей

Украина по-прежнему не получила обещанные западными странами истребители F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».
Он напомнил, что союзники Киева обещали поставить ему F-16 этим летом.
Украинский лидер добавил, что благодарен за то вооружение, которое было поучено Украиной.
Помимо этого, Зеленский заявил, что сотрудничество с Дональдом Трампом в случае его избрания на пост президента Соединённых Штатов будет «тяжелой работой, но мы трудолюбивые».
Ранее президент Сербии Александр Вучич напомнил Владимиру Зеленскому про важность диалога для достижения мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США
МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России
Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине
«Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели», — сказал он.
Украинский лидер добавил, что благодарен за то вооружение, которое было поучено Украиной.
Помимо этого, Зеленский заявил, что сотрудничество с Дональдом Трампом в случае его избрания на пост президента Соединённых Штатов будет «тяжелой работой, но мы трудолюбивые».
Ранее президент Сербии Александр Вучич напомнил Владимиру Зеленскому про важность диалога для достижения мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Орбан: у ЕС есть шанс на независимую политику по Украине вместо подражания США
МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России
Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине
Алина Юрчак