Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о «хорошей встрече» с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества. Вучич отметил, что в разговоре с Зеленским он упомянул о важности диалога и политических решений для мирного решения. Об этом пишет РИА Новости.