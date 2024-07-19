Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта

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Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам ВСУ на Украине.
Меркурис отметил, что эти новости плохи для украинцев. Эксперт утверждает, что Киев ищет всевозможные способы как-то улучшить свое положение, однако ситуация практически не меняется.
По словам Меркуриса, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому регулярно сообщают об ухудшении положения, так как высокие летние температуры увеличивают нагрузку на систему электроснабжения из-за необходимости включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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По словам Меркуриса, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому регулярно сообщают об ухудшении положения, так как высокие летние температуры увеличивают нагрузку на систему электроснабжения из-за необходимости включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова