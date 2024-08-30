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Необычные советы от сексолога: как телефонный секс может изменить вашу связь с партнером

Сексолог Морган: секс по телефону может укрепить вашу связь
30 августа 2024, 04:45
Фото: istockChainarong Prasertthai

Фото: istockChainarong Prasertthai

Сексолог Тайоми Морган поделилась с изданием The Cut необычным методом для обогащения сексуальной жизни и укрепления эмоциональной близости: сексом по телефону. Этот способ подходит как для пар, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для тех, кто хочет добавить разнообразия в свою сексуальную рутину.
По словам Морган, секс по телефону позволяет развить эротические фантазии и углубить интимную связь. Важным аспектом является обсуждение своих предпочтений и фантазий с партнером до начала беседы. Это поможет снизить тревожность и сделать процесс более комфортным, особенно для новичков в ролевых играх.

Экс-оператор секса по телефону Деметра ДеЛюн советует создать подходящую атмосферу перед началом разговора. Мелочи, такие как антураж комнаты, белье и общий образ, играют значительную роль в создании нужного настроения.



ДеЛюн также рекомендует не пытаться создавать вымышленный образ для разговоров по телефону, а оставаться самим собой и следовать своим предпочтениям. Если же партнеры хотят попробовать ролевые игры, важно заранее обсудить это.

Во время беседы по телефону следует подробно описывать окружающую обстановку, одежду и аромат. Открыто говорите о своих желаниях и позвольте фантазии разгуляться. Однако до начала беседы необходимо обсудить границы и напомнить, что все обсуждаемое остается между вами. Если метод не вызывает удовольствия, не стесняйтесь обсудить это с партнером. В случае необходимости, всегда можно прекратить разговор.

Таким образом, секс по телефону может стать полезным инструментом для укрепления отношений и добавления новых эмоций в вашу интимную жизнь.

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#секс
#телефон
#семья
Радикальные изменения: раскрыто, как новые правила изменят вашу пенсию
РБК: Власти хотят повысить лимит пенсионных баллов для работающих пенсионеров
30 августа 2024, 02:55

Фото: istock/Denis Vostrikov

Правительство России рассматривает возможность изменения системы начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров.
Как сообщает РБК со ссылкой на проверенный источник, планируемые изменения предполагают увеличение годового лимита пенсионных баллов для этой категории граждан.

В настоящее время работающие пенсионеры могут получать не более трех ИПК в год. Однако, согласно паспорту национального проекта «Кадры», их количество могут увеличить до 10, что соответствует нормам для всех остальных работающих россиян.

Эти предложения были обсуждены на заседании рабочей группы профильной комиссии Госсовета 28 августа. Тем не менее, проект еще находится на стадии доработки, и в него могут быть внесены дополнительные изменения.

Ранее юрист Ирина Гриценко прокомментировала новые поправки к закону о психиатрической помощи. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.

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#пенсионеры
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#поправки
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Соседи Дуровых в Петербурге раскрыли семейную тайну старшего брата создателя ВК и Telegram
Соседи заявили, что старший брат Дурова «ведет себя, как гений Перельман»
30 августа 2024, 00:53

Фото: istock/JohnDWilliams

Старший брат Павла Дурова, Николай Дуров, долгое время оставался в тени знаменитого родственника. Однако его соседи и коллеги из Петербурга недавно раскрыли интересные детали о жизни этого уникального человека.
Николай, родившийся на четыре года раньше Павла, с детства увлекался математикой и неоднократно побеждал на международных олимпиадах. Получив образование в СПбГУ, он продолжил академическую карьеру, переехав в Германию, где защитил диссертацию по геометрии Аракелова.

Несмотря на свои научные успехи, Николай в 2006 году присоединился к брату и стал техническим директором ВКонтакте. Он разрабатывал ключевые элементы социальной сети и впоследствии создал уникальную систему шифрования для Telegram.Соседи по дому на Камышовой улице вспоминают Николая как замкнутого человека, который редко выходил из дома без матери. Они сравнивают его с Григорием Перельманом, известным математическим гением, который также ведет затворнический образ жизни.

Сегодня Николай работает научным сотрудником в Математическом институте имени Стеклова в Санкт-Петербурге, хотя его коллеги утверждают, что давно его не видели. Несмотря на это, Дуров-старший продолжает оставаться в тени, избегая публичности и внимания к своей персоне.

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#павел дуров
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Миронов день 30 августа: Что нужно сделать, чтобы беды обходили стороной
Верующие отметят праздник в честь святого Мирона 30 августа
30 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

30 августа верующие чтят память святого Мирона. Этот день в народе называют Днём Мирона или Вдовьими помочами. По старому стилю он приходился на 17 августа.
О том, что можно делать, а чего стоит категорически избегать в этот день расскажет редакция «Радио 1».

История праздника

Святой Мирон происходил из знатного рода и служил пресвитером в Ахаии. Он был известен своим кротким нравом и благочестием, а также добротой к людям.

Мирон жил в III веке в греческом городе Ахаия и происходил из богатого знатного рода. Он был пресвитером Ахеи во времена правления императора Декия и отстаивал права прихожан.

Согласно преданию, местный правитель Антипатр зашел в христианский храм с намерением схватить находившихся там людей и подверг их мучениям. Тогда Мирон заступился за них и его подвергли пыткам в городе Кизик. Антипатр приказал сжечь его заживо, однако огонь не причинил пресвитеру вреда.

После ночи в темнице он был брошен на съедение диким зверям, но они не тронули его, а одна из львиц перегрызла его путы. Затем его бросили в печь, но пламя погасло. Не выдержав этого, правитель города наложил на себя руки. В конце концов, солдатам пришлось отрубить ему голову.

Соратники забрали останки Мирона и похоронили их недалеко от места казни.

Второе название этого праздника — Вдовьи помочи. В народе сохранилась поговорка: «На вдовий двор — хоть щепку кинь». Она означала, что нужно хоть немного помочь.

По традиции 30 августа все мужчины в селе помогали вдовам, сиротам и тем, кто оказался в беде. Отказывать нуждающимся в помощи было нельзя, ведь святой Мирон служил примером милосердия.

Традиции в Миронов день

30 августа считался началом активного листопада, поэтому крестьяне завершали полевые работы. По приметам, если не отсеяться в этот день, то на следующий год можно было собрать только цветы.

Также в этот день часто дули ветры. Однако наши предки могли предсказать погоду заранее — по дню Тихона. Если Тихон дует тихо, то и Мирон отдыхает.

Мужчины в этот день помогали по хозяйству женщинам, оставшимся без мужей, и сиротам. Они чинили сломанные вещи, заготавливали дрова на зиму. А хозяйки дарили вещи и утварь, угощали хлебом и пирогами. Всё это делали от души, веря, что благое дело вернётся сторицей.

Девушки в Миронов день проводили «похороны мух». Насекомых клали в скорлупу от орехов или в кожуру овощей и закапывали в землю. Этот обряд сопровождался песнями. В это время парни присматривали невест, так как начиналось время осенних свадеб.
Фото: istockphoto / Lastovetskiy

Обряд имел особое значение. В представлении древних славян насекомые — это души умерших людей. Комар и муха, по мнению наших предков, уносили душу усопшего на тот свет. Кроме того, ритуал символизировал наступление холодов и гибель насекомых.

По традиции 30 августа также сжигали старые вещи. Верили, что пламя может унести все беды, неприятности и болезни. Чтобы они не вернулись, у входной двери вешали пучки сухой травы и лапти. Такой оберег должен был защитить от сглаза и порчи.

Матери на Миронов день обливали детей водой, набранной в колодце. Это делали для того, чтобы оградить ребёнка от всех недугов.

Также существовал ритуал от дурного сна. Чтобы плохой сон не сбылся, собирали стебли 12 трав, перевязывали красной шерстяной ниткой и обметали этой метелкой постель. А после её сжигали.

Что нельзя делать 30 августа

Наши предки верили, что всматриваясь в своё отражение 30 августа можно потерять красоту. Поэтому 30 августа лучше не увлекаться разглядыванием себя в зеркале.

Ссоры между парами в эту дату могут привести к разлуке. Чтобы избежать этого, стоит быть внимательными и заботливыми друг к другу.

На Руси считали, что если проснуться 30 августа пораньше, то можно избежать проблем с деньгами. Поэтому лучше не залёживаться в постели.
Фото: istockphoto / oatawa

Согласно примете, сегодня не стоит поднимать вещи с земли, особенно на перекрёстках или вблизи них. Это может быть уловкой колдунов для передачи негативной энергии.

Чтобы не стать жертвой украденной красоты, в этот день лучше не задерживаться в магазинах одежды и не тратить на примерку слишком много времени.

В Миронов день категорически запрещается навещать умерших на кладбище и поминать их в доме. Также не стоит ссориться с близкими, кричать на них или обижаться. Лучше быть внимательными и заботливыми друг к другу.

Если вы хотите узнать, что вас ждёт в будущем, лучше отложить гадания на другой день. Этот день не подходит для привлечения мистической силы.

Что можно делать в Миронов день

В этот день можно посетить церковь и помолиться святым, а также попросить здоровья и удачи для себя и своих близких.

В старину утром мужчины отправлялись на сельскохозяйственные работы, а хозяйки занимались заготовками на зиму: солили и сушили грибы, варили варенье из лесных ягод и компоты из яблок.

Также в этот день было принято вешать старые лапти над входом в избу. Позже их заменяли ношеной обувью. Люди верили, что таким образом можно защитить своё жилище от нечисти, зависти и злых духов.
Фото: istockphoto / AndrisBarbans

На Вдовьи Помочи было обязательно проявить внимание к нуждам вдов, сирот и обездоленных. Мужчины приходили помочь им по хозяйству, рубили дрова, а женщины приносили продукты.

А ещё в этот день рекомендуется сжечь все старые и ненужные вещи. Считается, что вместе с вещами из дома уйдут все обиды и печали. Ч

Приметы

В народе существует множество примет, связанных с Мироновым днём. Считается, что в этот день можно узнать, какая погода будет на Покров Пресвятой Богородицы, который приходится на 14 октября.

Например, если журавли успели улететь в тёплые края к Миронову дню, то на Покров ударят сильные морозы.

Если же 30 августа небо закрывают тёмные тучи, то это означает, что ненастье пришло надолго. А вот хорошая погода в Миронов день сулит раннюю весну.

Также есть и другие приметы, связанные с этим днём. Например, если ранним утром трава покрылась инеем, то это предвещает богатый урожай в следующем году.
Фото: istockphoto / Sergii Kateryniuk

30 августа окажется неудачным для похода под венец — молодожёны будут несчастны в браке и быстро разойдутся.

Кроме того, считается, что если погода в праздник хорошая, то весна наступит рано. Если птицы улетели на юг, то осень придёт раньше.

А если на рассвете солнце багрового цвета, то погода будет ветряной. А вот если на утро была роса и туман, то можно было ожидать хорошей погоды.

В целом, Миронов день — это интересный и загадочный праздник, который до сих пор вызывает интерес у людей и помогает им предсказывать погоду и события в будущем.

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В США растет спрос на элитные бункеры от ядерной катастрофы
Аналитики заявили о повышении спроса на бункеры Судного дня в США
29 августа 2024, 23:20

Фото: Istockphoto/denisik11

В США резко вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня, которые, по заявлению производителя, способный защитить от ядерной катастрофы. Об этом сообщил телеканал Fox News 29 августа.
«Спрос на бункеры вырос из-за того, что многие американцы обеспокоены социальной напряженностью», – передают СМИ со ссылкой на техасскую компанию Atlas Survival Shelters.

По сообщению главы компании Рона Хаббарда, заказы начали поступать каждый день. Один бункер стоит от 20 тысяч до миллиона долларов, в зависимости от запросов заказчика. Самые дорогие бункеры – с защитой от биологической и ядерной катастрофы. Остальные гарантируют защиту от взрывов и пандемии.

Среди покупателей элитных бомбоубежищ есть такие знаменитости, как сестры Хлоя и Ким Кардашьян, а также блогер Мистер Бист.

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#сша
#война
#страх
#безопасность
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Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла участие в форуме «Активное долголетие»
29 августа 2024, 22:47

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области, региональный координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская приняла участие в форуме «Активное долголетие». Он прошёл в парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
В форуме участвовали более 500 человек. Фаевская пожелала им плодотворного времяпрепровождения.
«Наше старшее поколение – это кладезь ума, таланта и профессионализма. Вы являетесь хранителями традиций и культуры, обучаете молодое поколение. Губернаторский проект «Активное долголетие» – дань уважения вашим заслугам. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие придаст вам бодрости духа», – отметила Фаевская, выступая на церемонии открытия.
В церемонии также приняли участие первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, депутат регионального парламента, олимпийский чемпион Александр Легков и другие.

Губернаторский проект «Активное долголетие» существует пять лет. Сейчас для его участников в Подмосковье открыто 67 клубов, которые посещают около 400 тысяч пенсионеров. В клубах доступно 31 направление – это компьютерная грамотность, экскурсии, танцы, пение, йога, бассейн и многое другое.

На территории Одинцовского парка участники форума могли посетить мастер-классы, многочисленные занятия и ярмарку, на которой свою продукцию представили инклюзивные мастерские «Империя Ремёсел».

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#пожилые люди
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Президент Макрон: Я не собирался встречаться с господином Дуровым
Президент Макрон: Я не знал о приезде Дурова и не собирался с ним встречаться
29 августа 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя Telegram Павла Дурова, а также не собирался с ним встречаться в Париже. Об этом глава Франции заявил на пресс-конференции в Сербии 29 августа.
«Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», – заявил Макрон в Белграде после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

О том, что Дуров якобы прилетел в Париж на встречу с Макроном сообщило издание Le Canard enchainé со ссылкой на самого же основателя Telegram. Именно это, по данным СМИ, заявил полиции Дуров во время задержания аэропорту Ле Бурже.

После французские власти неоднократно опровергали планы о встрече Дурова с Макроном. Оказалось, что в день задержания Павла, президента Франции в Париже не было.

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#париж
#telegram
#информация
#макрон
#арест
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Молодых IT-специалистов пригласили на обучающий хакатон
29 августа 2024, 22:06

Фото: iStock / alempkht

«Роспатриотцентр» в этом году проводит обучающий хакатон «Вызовы будущего в сфере молодёжной политики», сообщили в пресс-службе организаторов обучения. Мероприятие пройдёт в Тула с 4 по 7 октября.
«Хакатон проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодёжь России» нацпроекта «Образование». Цель – познакомить участников с современными тенденциями и методами работы в области цифровизации проектов молодёжной политики. Программа хакатона направлена на развитие навыков работы в команде по созданию инновационных цифровых продуктов», – говорится в сообщении.
Участниками хакатона могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие проекты и мероприятия в сфере молодёжной политики. Они должны представлять такие категории, как студенты, обучающиеся по специальностям в области IT; молодые специалисты сферы IT; а также представители профессий, связанных с этой сферой – инженеры данных, разработчики программного обеспечения и баз данных.

Для участия в хакатоне необходимо подать заявку до 4 сентября на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

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#молодёжь
#нацпроекты
#россия
#хакатон
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Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины
Автоюрист Лагун рекомендовал насторожиться при фразе «сел и поехал»
29 августа 2024, 22:06

Фото: iStock/AndreyPopov

Автоюрист Николай Лагун заявил, что фраза «сел и поехал» может говорить об опасном объявлении о продаже автомобиля, составленном перекупщиком
Кроме этого, насторожить должны фразы «не бит, не крашен», «ТО вовремя», а также отсутствие подробностей в описании объявления, известные только собственнику.

Стоит обратить внимание и на фото: у недобросовестного продавца или перекупщика сняты только общие планы среднего или плохого качества, самих снимков мало.

«Пробег, как правило, не показан. Владельцы делают фото с наиболее привлекательных ракурсов, тщательно выбирая место съемки, — чтобы автомобиль «заиграл» и привлек потенциальных покупателей, перекупщики же подобному не придают значения, а лица, продающие криминальный или проблемный автомобиль, делают фото в гаражах, в промзоне», — добавил в беседе с NEWS.ru Лагун.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов комментировал закон о запрете высаживать инвалидов из общественного транспорта и отметил, что такая мера является недостаточной.

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#автомобиль
#закон
#фото
#пробег
#съёмки
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Адвокат Добровинский назвал страну, которая не выдаст Дурова
Адвокат Добровинский: Россия не выдаст Дурова
29 августа 2024, 21:29

Фото: iStock/macky_ch

Адвокат Александр Добровинский заявил, что единственной страной, где основатель Telegram и предприниматель Павел Дуров может укрыться, и которая его не выдаст, является Россия.
«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда — это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до неё ещё надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Добровинский.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье.

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