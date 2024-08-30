Необычные советы от сексолога: как телефонный секс может изменить вашу связь с партнером

Фото: istockChainarong Prasertthai
Сексолог Тайоми Морган поделилась с изданием The Cut необычным методом для обогащения сексуальной жизни и укрепления эмоциональной близости: сексом по телефону. Этот способ подходит как для пар, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для тех, кто хочет добавить разнообразия в свою сексуальную рутину.
По словам Морган, секс по телефону позволяет развить эротические фантазии и углубить интимную связь. Важным аспектом является обсуждение своих предпочтений и фантазий с партнером до начала беседы. Это поможет снизить тревожность и сделать процесс более комфортным, особенно для новичков в ролевых играх.
Экс-оператор секса по телефону Деметра ДеЛюн советует создать подходящую атмосферу перед началом разговора. Мелочи, такие как антураж комнаты, белье и общий образ, играют значительную роль в создании нужного настроения.
ДеЛюн также рекомендует не пытаться создавать вымышленный образ для разговоров по телефону, а оставаться самим собой и следовать своим предпочтениям. Если же партнеры хотят попробовать ролевые игры, важно заранее обсудить это.
Во время беседы по телефону следует подробно описывать окружающую обстановку, одежду и аромат. Открыто говорите о своих желаниях и позвольте фантазии разгуляться. Однако до начала беседы необходимо обсудить границы и напомнить, что все обсуждаемое остается между вами. Если метод не вызывает удовольствия, не стесняйтесь обсудить это с партнером. В случае необходимости, всегда можно прекратить разговор.
Таким образом, секс по телефону может стать полезным инструментом для укрепления отношений и добавления новых эмоций в вашу интимную жизнь.
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Экс-оператор секса по телефону Деметра ДеЛюн советует создать подходящую атмосферу перед началом разговора. Мелочи, такие как антураж комнаты, белье и общий образ, играют значительную роль в создании нужного настроения.
ДеЛюн также рекомендует не пытаться создавать вымышленный образ для разговоров по телефону, а оставаться самим собой и следовать своим предпочтениям. Если же партнеры хотят попробовать ролевые игры, важно заранее обсудить это.
Во время беседы по телефону следует подробно описывать окружающую обстановку, одежду и аромат. Открыто говорите о своих желаниях и позвольте фантазии разгуляться. Однако до начала беседы необходимо обсудить границы и напомнить, что все обсуждаемое остается между вами. Если метод не вызывает удовольствия, не стесняйтесь обсудить это с партнером. В случае необходимости, всегда можно прекратить разговор.
Таким образом, секс по телефону может стать полезным инструментом для укрепления отношений и добавления новых эмоций в вашу интимную жизнь.
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Елена Перлова