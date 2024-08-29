Грудь растет без остановки: известная порноактриса рассказала о своей гигантомастии

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Известная канадская порноактриса Корина Кова столкнулась с травлей и нежелательным вниманием из-за своей неконтролируемо растущей груди, вызванной редким заболеванием — гигантомастией. Об этом Кова рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск которого вышел на YouTube.
По словам Ковы, ее грудь начала расти с ранних лет, и это стало причиной издевательств и обвинений в легкодоступности еще в школьные годы, хотя в действительности она оставалась девственницей. Актриса призналась, что в старших классах пыталась скрывать свою грудь, перетягивая ее скотчем, чтобы избежать насмешек.
Диагноз гигантомастии был поставлен ей спустя несколько лет после начала карьеры в секс-индустрии, где ее особенности стали привлекать повышенное внимание, но и вызывали множество трудностей.
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Диагноз гигантомастии был поставлен ей спустя несколько лет после начала карьеры в секс-индустрии, где ее особенности стали привлекать повышенное внимание, но и вызывали множество трудностей.
«В старших классах я перетягивала грудь скотчем под одеждой, пытаясь делать себя более плоской. В старших классах из-за груди меня часто дразнили и травили. Меня называли легкодоступной, хотя на самом деле я была девственницей», — сказала Кова.
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Елена Перлова