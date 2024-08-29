20-летнюю помощницу учителя арестовали за секс со школьником

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В США помощница учителя, работавшая в штате Невада была арестована за незаконную связь с подопечным. Об этом пишет Daily Mirror.
20-летнюю Джерусалем Гарсию, преподававшую в школе Лас-Вегаса Eldorado High School, заключили под стражу в пятницу, 23 августа. Сообщается, что заявление в полицию на нее поступило в этот же день. По данным следствия, молодая помощница преподавателя учебного заведения «связалась с подростком с целью занятия сексом».
Позже лейтенант полиции, расследующий дело, рассказал представителям СМИ, что никаких признаков сексуального контакта между Гарсией и школьником пока не было обнаружено. Несмотря на это молодая женщина отстранена от преподавания до завершения расследования.
Ранее сообщалось, что трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.
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Позже лейтенант полиции, расследующий дело, рассказал представителям СМИ, что никаких признаков сексуального контакта между Гарсией и школьником пока не было обнаружено. Несмотря на это молодая женщина отстранена от преподавания до завершения расследования.
Ранее сообщалось, что трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.
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Елена Перлова