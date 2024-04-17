«Комплексная зависимость»: Нарколог Сараев раскрыл, чем опасен кофейный напиток

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17 апреля отмечается Международный день кофе. Его пьют по утрам, на работе, заказывают в кафе, берут с собой на прогулку. Некоторые люди не представляют свой день без этого бодрящего напитка. Однако учёные до сих пор спорят о пользе кофе: одни утверждают, что во имя здоровья от него нужно отказаться, другие говорят, что кофе продлевает жизнь и защищает от многих болезней.
О кофейной зависимости рассказал в беседе с «Радио 1» кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.
Нарколог отметил, что кофе лучше пить в первой половине дня — до 12 часов, когда человек пытается быть в бодрствовании.
Эксперт уточнил, что особенно возбудимым людям, у которых есть тревожность, мнительность, депрессивные расстройства, принимать кофе не рекомендуется. Также, по мнению кандидата медицинских наук, кофе нельзя принимать вместе с некоторыми лекарственными препаратами.
В завершение Марат Сараев добавил, что нужно следить за своим эмоциональным состоянием. Если после приёма кофе вы становитесь неусидчивым, раздражительным, у вас появляется какая-то тревога, начинается повышенное сердцебиение или что-то некомфортное, то принимать кофе больше не стоит, заключил эксперт.
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«Кофейная зависимость существует, очень часто она сопряжена с зависимостью никотина и формируется от каких-то эмоциональных привязанностей. Сказать, что мы на 100% зависимы именно от содержимого этого напитка, нельзя. Это комплексно. Кто-то заваривает молотый кофе в зернах, кто-то делает это в сублимированном виде, кто-то, например, принимает напитки, содержащие кофеин (энергетики, газировку и т.д.). Здесь очень важный ингредиент — никотин. Он влияет на психо-эмоциональное состояние тех людей, которые к нему привязаны», — сказал эксперт.
Нарколог отметил, что кофе лучше пить в первой половине дня — до 12 часов, когда человек пытается быть в бодрствовании.
«Мы должны учитывать мнение кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, учитывать индивидуальные особенности организма человека, но если мы берем совокупную рекомендацию, то это первая половина — до 12 дня, когда человек пытается быть в бодрствовании, собирается на работу или что-то еще», — сообщил собеседник.
Эксперт уточнил, что особенно возбудимым людям, у которых есть тревожность, мнительность, депрессивные расстройства, принимать кофе не рекомендуется. Также, по мнению кандидата медицинских наук, кофе нельзя принимать вместе с некоторыми лекарственными препаратами.
«Здесь важно эмоциональное состояние человека, например, с некоторыми лекарствами нельзя принимать кофе. Это группы препаратов, которые итак содержат кофеин, например, обезболивающие. Если пониженное артериальное давление и вы уже приняли лекарства, то кофе лучше не пить, иначе может получиться серотониновый синдром, когда человек не усидчив, когда непроизвольное мочеиспускание», — предупредил спикер.
В завершение Марат Сараев добавил, что нужно следить за своим эмоциональным состоянием. Если после приёма кофе вы становитесь неусидчивым, раздражительным, у вас появляется какая-то тревога, начинается повышенное сердцебиение или что-то некомфортное, то принимать кофе больше не стоит, заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева