В Подмосковье выросло производство жареного кофе и кофе без кофеина

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Общий объём производства жареного кофе, а также кофе без кофеина в Московской области в минувшем году составил более 16 тысяч тонн, что на три процента больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Московская область занимает одну из лидирующих позиций по производству кофе в России. За 2023 год в регионе произведено более 16 тысяч тонн кофе без кофеина и жареного кофе. Это составляет свыше 42% от общего объёма кофе, произведенного в Центральном федеральном округе, и более 18% от общероссийского объёма», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Рост производства кофе в Московской области обеспечили компании «Кофеско», «Московская кофейня на паяхъ», АО «Компания «Продукт-сервис», «Фрэш Кофе» «Кофепод» и «Монтана кофе».
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