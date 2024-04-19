Nethology: Люди впервые могли заразиться болезнью оленей-зомби

Фото: istockphoto/Matt_Gibson
Американские ученые сообщили о выявлении двух предполагаемых случаев заболевания хронической изнуряющей болезнью (CWD) у людей. Это прионное заболевание поражает головной мозг и нервную систему оленей, превращая их в некое подобие зомби.
Статья с описанием этих случаев появилась в журнале Nethology. Первый эпизод предполагаемого заражения зафиксирован в районе, где распространена CWD. Жертвой заболевания стал 72-летний охотник, употреблявший в пищу мясо убитых им оленей. В последние недели жизни он стал агрессивным, у него наблюдались признаки деменции. Врачи диагностировали у пожилого охотника спорадическую форму болезни Крейтцфельдта-Якоба, которая имеет похожие симптомы.
Второй случай был зафиксирован у знакомого охотника, которого тот также угощал мясом оленей. Медики подозревают, что у обоих охотников могла быть именно CWD, которую они подхватили от животных. Эксперименты показали, что эта болезнь может передаваться не только оленям, но и другим видам животных, например, мышам и обезьянам.
CWD является опасным и неизлечимым заболеванием, приводящим к летальному исходу. Болезнь поражает мозг оленей, после чего они становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Больных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD называют болезнью оленей-зомби.
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Второй случай был зафиксирован у знакомого охотника, которого тот также угощал мясом оленей. Медики подозревают, что у обоих охотников могла быть именно CWD, которую они подхватили от животных. Эксперименты показали, что эта болезнь может передаваться не только оленям, но и другим видам животных, например, мышам и обезьянам.
CWD является опасным и неизлечимым заболеванием, приводящим к летальному исходу. Болезнь поражает мозг оленей, после чего они становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Больных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD называют болезнью оленей-зомби.
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Александр Бойцов