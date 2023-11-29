Пассажир «Аэрофлота» привез из Шри-Ланки серьёзную болезнь

Фото: istock / Prostock-Studio
У одного из пассажиров самолета «Аэрофлота» из Шри-Ланки, который сел в Шереметьево нашли признаки крайне заразной лихорадки Денге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, мужчине стало нехорошо в полете. После приземления самолета, на судно пригласили медиком. Вместе с ними на борт поднялись люди с фотоаппаратами и тепловизорами. Эксперты осмотрели потенциального распространителя, сфотографировали всех пассажиров и измерили им температуру.
Больного забирали из самолёта в противоинфекционных костюмах. Всех пассажиров попросили незамедлительно обращаться в скорую, если чувствуют себя плохо.
Бортпроводники сообщили врачам о больном ещё за четыре часа до прилёта. Мужчину отсадили отдельно, выделили ему отдельную туалетную кабину и не спускали глаз. После посадки людей держали на борту ещё час до особого распоряжения.
Лихорадка Денге или «костоломная лихорадка» — это вирусная инфо акция, которая может попасть к человеку от комара. Больше всего распространена в Азии, Африке и Латинской Америке.
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Больного забирали из самолёта в противоинфекционных костюмах. Всех пассажиров попросили незамедлительно обращаться в скорую, если чувствуют себя плохо.
Лихорадка Денге или «костоломная лихорадка» — это вирусная инфо акция, которая может попасть к человеку от комара. Больше всего распространена в Азии, Африке и Латинской Америке.
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Алина Юрчак