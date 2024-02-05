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Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс

EID: Обнаружена бактерия, передающая серьёзную болезнь кишечника половым путём
05 февраля 2024, 05:59
Фото: iStock/Artur_Plawgo

Фото: iStock/Artur_Plawgo

Исследование американских учёных, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, показало, что бактерия Campylobacter, вызывающая серьёзное кишечное заболевание — кампилобактериоз, может передаваться в том числе и половым путём.

Автором исследования стала Кэтрин Кун — эпидемиолог-инфекционист, доцент кафедры биостатистики и эпидемиологии Гудзонского колледжа общественного здравоохранения. Она изучала вспышку кампилобактериоза среди североевропейских мужчин.

Ранее считалось, что источниками заражения Campylobacter могут быть еда, вода и бытовая передача через контакт с зараженными поверхностями, однако выводы доктора Кун свидетельствуют о том, что есть и ещё один путь передачи, а именно сексуальный контакт с заражённым партнёром. Для гомосексуальных мужских пар риски заражения возрастают в 14 раз.

Как правило, кампилобактериоз может вызывать диарею и ряд не слишком опасных симптомов, но при ослабленной иммунной системе последствия могут стать гораздо более серьезными. Возможные осложнения включают артрит, нервные расстройства и в запущенных случаях могут привести к ​развитию синдрома Гийена-Барре с последующим параличом.

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#секс
#ученые
#сша
#болезни
#здоровье
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В Минздраве рассказали о динамике цен на жизненно важные лекарства
Глаголев: рост стоимости жизненно важных лекарств не превышает уровня инфляции
04 февраля 2024, 14:11

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Рост цен на жизненно важные лекарства в России остаётся ниже уровня инфляции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе выступления на дне здоровья на выставке-форуме «Россия».
По его словам, после пандемии коронавируса подверглось изменению регулирование, были созданы механизмы ускоренного одобрения лекарств и медицинских изделий, которых по различным причинам недоставало в России.

Глаголев подчеркнул, что в режиме реального времени происходит мониторинг наличия лекарственных препаратов, объёмов производства, несостоявшихся торгов и общих запасов медицинских изделий.

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#минздрав рф
#лекарства
#цены
#россия
#медицина
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Врач Гадзиян назвал два продукта, которые опаснее сахара и соли
Врач Гадзиян назвал чипсы и колбасы самыми опасными для здоровья продуктами
03 февраля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян считает чипсы и копчёные колбасные изделия самыми вредными для здоровья продуктами. По его мнению, с этой точки зрения даже соль и сахар располагаются чуть ниже по степени опасности.
В своём телеграм-канале специалист отметил, что полностью исключить потребление сахара и соли невозможно — с того момента, как они впервые были обнаружены, эти добавки слишком прочно вошли в человеческий рацион. Однако следует внимательно следить за их дозированным применением и контролировать количество солёного и сладкого в ежедневном меню.

Что касается колбас и чипсов, то эти продукты содержат невероятно большое количество канцерогенов, которые оказывают вредное воздействие на организм. Несмотря на то, что человек вполне может обойтись без этих продуктов (в отличие, например, от тех же соли и сахара), они почти всегда присутствуют в рационе.

Врач также напомнил, о важности ежедневного употребления достаточного количества жидкости, главным образом, простой воды. Это служит хорошим способом профилактики многих болезней, в том числе мочекаменной болезни.

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#врач
#человек
#болезни
#вода
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Озвучена основная причина плохого сна
Сомнолог Кудинов: Основная причина – нарушение гигиены сна
02 февраля 2024, 19:58

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Сомнолог Павел Кудинов назвал основной и самой распространённой причины плохого сна нарушение его гигиены и режима дня.
«Стоит разобраться в том, откуда у нас вообще берется плохой сон. Первая и самая распространенная причина — это нарушение гигиены сна. Если человек просыпается всегда в разное время и при этом испытывает проблемы с засыпанием, необходимо нормализовать режим. Выберите, в какой час утром вам нужно проснуться, и уже через неделю-другую вы будете хотеть спать в одно и то же время», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Что касается специальных препаратов для сна, то здесь врач рекомендовал прибегать к ним только после того, как остальные средства не помогли. Для лучшего сна лучше, по его словам, пить экстракты трав.

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#сон
#врач
#нарушение
#режим
#сомнолог
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Онколог Гладышев объяснил высокую смертность от рака лёгких
02 февраля 2024, 19:46

Фото: istockphoto.com/utah778

Главный онколог Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев объяснил высокую летальность рака лёгких трудностями раннего выявления заболевания.
«Причина – в раннем выявлении, точнее, в трудностях с ранним выявлением. Только треть пациентов с раком легкого подлежат оперативному лечению. К сожалению, этот вид опухолей диагностируется уже либо на третьей-четвертой стадиях, либо так функционально запущен, что уже неоперабелен», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гладышев.

При этом, он добавил, что наиболее часто такое заболевание диагностируется у курильщиков возраста 55 .

Ранее онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов заявил, что на рак мозга могут указывать такие симптомы, как головная боль, а также повышенная тревожность.

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#рак
#здоровье
#онкология
#санкт-петербург
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Диетолог Кабанов: «Мы генетически не должны есть столько мяса»
02 февраля 2024, 19:35

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Диетолог-консультант Алексей Кабанов прокомментировал всё большую популярность в мире растительного мяса и молока как альтернативным продуктам.
Он отметил, что современное потребление человечеством мяса слишком велико, и это может вызывать различные болезни, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение.

«Мы просто генетически не должны есть столько мяса. Но привыкли к вкусу, к консистенции. Растительные альтернативы дают шанс сохранить свое здоровье, но оставить привычки поглощать говяжью котлету на ужин», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева назвала интервальное голодание болезненной потерей веса. Она отметила, что скинутые килограммы во время такой диеты обязательно вернутся.

«Это разновидность диеты, вброшенной в информационное пространство, которая якобы помогает. Она помогает здесь и сейчас, но, когда человек вернётся к тому образу жизни, который вёл до интервального голодания, он начнёт стремительно набирать вес, и каждый потерянный килограмм приведёт ещё два-три дополнительных. Потеря веса есть, но это болезненная потеря. Она обусловлена дефицитом в организме тех питательных веществ, минералов и витаминов, которые организм должен получать на регулярной основе», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

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#здоровье
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#врач
#диетолог
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Путин заявил о необходимости снижения смертности от онкозаболеваний в РФ
02 февраля 2024, 19:15

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России необходимо сделать все, чтобы снизить смертность граждан от онкологических заболеваний.
«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока может быть это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить», - заявил глава государства.

Он особо подчеркнул, что в России наблюдается позитивная динамика в лечении детей от онкологических заболеваний.

Путин отметил сложность задачи, которая стоит перед российской медициной и добавил, что работа по повышению доступности онкологической помощи будет продолжаться.

2 февраля в трёх в Томске, Уфе, Якутске открываются новые медучреждения, специализирующиеся на лечении онкологических заболеваний. По словам президента России, это ещё один шаг к повышению доступности такой помощи для россиян и сбережению из жизни и здоровья.

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#здоровье
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#смертность
#медучреждения
#путин
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Озвучен эффективный метод снятия нагрузки на глаза при работе за ПК
Врач Семакина рекомендовала отдыхать каждые 20 минут при работе за ПК
02 февраля 2024, 19:11

Фото: istockphoto.com/fizkes

Офтальмолог Анна Семакина заявила, что для предотвращения перенапряжения глаз при работе за компьютером надо давать себе перерыв каждые 20 минут.
Кроме этого, врач посоветовала делать разминку каждые 45 минут.

«Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и смотрите вдаль 20 секунд. Каждые 45-60 минут вставайте и разминайтесь: достаточно покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой. Пейте больше воды. Это полезно для всего организма в целом, для суставов, которые находятся в скованном положении, и для глаз», — отметила в беседе с NEWS.ru Семакина.

Ранее терапевт Виктория Иванова заявила, что эпилепсию может спровоцировать инсульт.

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#терапевт
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Врач Иванова: Инсульт может спровоцировать развитие эпилепсии
02 февраля 2024, 19:02

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Терапевт Виктория Иванова заявила, что эпилепсию может спровоцировать инсульт.
Также заболевание могут вызвать черепно-мозговые травмы, инфекции, алкоголь и наркотики.

«Провоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, острые или хронические отравления, например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью, интоксикация организма при тяжёлых заболеваниях печени и почек, а также инсульт, опухоли головного мозга», — пояснила в беседе с NEWS.ru Иванова.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. Людмила Лапа рассказала, что ревматоидный артрит не излечивается до конца, однако заболевание можно контролировать и поддерживать здоровье организма.

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#инсульт
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Врач Лапа заявила об опасности ревматоидного артрита
02 февраля 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Врач-терапевт высшей квалификации Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. Людмила Лапа рассказала, что ревматоидный артрит не излечивается до конца, однако заболевание можно контролировать и поддерживать здоровье организма.
«Больной проходит различные лечебные мероприятия, которые позволят ему сохранить подвижность мышц и купировать болевые синдромы. Используются ассистивные устройства для самопомощи, позволяющие защитить суставы», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Лапа.

Она добавила, что в тяжёлых случаях может применяться ортопедическая хирургия. Также снизить воспаление при заболевание могут помочь глюкокортикоиды, биологические вещества, нестероидные противовоспалительные препараты.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал данные о росте в США заболеваемости сифилисом.

«Когда пенициллин получил широкое распространение, венерические болезни, включая самые неприятные, перестали пугать. Всё стало легко и быстро излечимо. Потом на солдатскую распущенность наложилась «сексуальная революция», дети цветов, Вудсток — и вот вам общество, в котором снимают «Секс в большом городе» и очень легко относятся к любым ЗППП и даже не думают отказываться от общения с заражёнными», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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#болезни
#здоровье
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