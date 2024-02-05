Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс

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Исследование американских учёных, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, показало, что бактерия Campylobacter, вызывающая серьёзное кишечное заболевание — кампилобактериоз, может передаваться в том числе и половым путём.
Ранее считалось, что источниками заражения Campylobacter могут быть еда, вода и бытовая передача через контакт с зараженными поверхностями, однако выводы доктора Кун свидетельствуют о том, что есть и ещё один путь передачи, а именно сексуальный контакт с заражённым партнёром. Для гомосексуальных мужских пар риски заражения возрастают в 14 раз.
Как правило, кампилобактериоз может вызывать диарею и ряд не слишком опасных симптомов, но при ослабленной иммунной системе последствия могут стать гораздо более серьезными. Возможные осложнения включают артрит, нервные расстройства и в запущенных случаях могут привести к развитию синдрома Гийена-Барре с последующим параличом.
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