Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс

Хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян считает чипсы и копчёные колбасные изделия самыми вредными для здоровья продуктами. По его мнению, с этой точки зрения даже соль и сахар располагаются чуть ниже по степени опасности.