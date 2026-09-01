«Осуждается обществом»: Психолог раскрыл, когда разница в возрасте становится отражением травм

01 сентября 2026, 12:00

Психолог Шамсутдинов: в отношениях ровесников случаются конфликты из-за ожиданий

Фото: iStock/Joerg Siegert

Отношения с разницей в возрасте — это не просто вопрос цифр. Это целый мир, в котором переплетаются эмоции, ожидания и порой неосознанные травмы.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что когда мужчина старше женщины, часто возникают стереотипы о том, что он — опытный наставник, а она — наивная девушка, ищущая защиту. Но за этой картиной может скрываться нечто более сложное.





«Например, мужчина может искать молодую партнершу как способ самоутвердиться, компенсируя свои страхи и неудачи. В то время как женщина, возможно, ищет в нем фигуру отца, которой ей не хватало в детстве. Эти динамики могут быть неосознанными, но они влияют на отношения. Может, у них схожий интеллект, ценности, жизненный вектор, на энергетическом и бессознательном уровне тоже происходят невероятные вещи», — отметил он.

«Однако, если он не готов принять ее силу и статус, это может привести к конфликтам», — добавил Шамсутдинов.

«В таком случае может возникнуть ощущение, что один из партнеров "не дотягивает" до другого. Тут могут быть другие травмы и противоречия», — объяснил психолог.