«Осуждается обществом»: Психолог раскрыл, когда разница в возрасте становится отражением травм
Психолог Шамсутдинов: в отношениях ровесников случаются конфликты из-за ожиданий
Отношения с разницей в возрасте — это не просто вопрос цифр. Это целый мир, в котором переплетаются эмоции, ожидания и порой неосознанные травмы.
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что когда мужчина старше женщины, часто возникают стереотипы о том, что он — опытный наставник, а она — наивная девушка, ищущая защиту. Но за этой картиной может скрываться нечто более сложное.
«Например, мужчина может искать молодую партнершу как способ самоутвердиться, компенсируя свои страхи и неудачи. В то время как женщина, возможно, ищет в нем фигуру отца, которой ей не хватало в детстве. Эти динамики могут быть неосознанными, но они влияют на отношения. Может, у них схожий интеллект, ценности, жизненный вектор, на энергетическом и бессознательном уровне тоже происходят невероятные вещи», — отметил он.
По словам эксперта, когда женщина старше мужчины, это осуждается обществом. Здесь тоже много нюансов: женщина может быть более уверенной и независимой, а мужчина — более уязвимым и зависимым.
«Однако, если он не готов принять ее силу и статус, это может привести к конфликтам», — добавил Шамсутдинов.
Он подчеркнул, что ровесники часто сталкиваются с другими проблемами: у них схожий жизненный опыт, но разные ожидания.
«В таком случае может возникнуть ощущение, что один из партнеров "не дотягивает" до другого. Тут могут быть другие травмы и противоречия», — объяснил психолог.