«Серьезное препятствие»: Психолог объяснил, что на самом деле спасает любовь в отношениях

01 сентября 2026, 12:01

Психолог Шамсутдинов: разница в возрасте не влияет на отношения

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Вопрос о том, сколько лет должно быть партнеру для идеального брака, волнует многих, однако эксперты призывают сместить фокус с календаря на психику. Цифры в паспорте, по словам специалистов, являются во многом всего лишь сухой статистикой, которая не в силах предсказать совместное будущее пары.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что долговечность отношений с разницей в возрасте зависит от многих факторов.





«Если оба партнера осознают свои потребности и готовы работать над собой, такие отношения могут быть успешными. Но если один из них пытается заполнить внутреннюю пустоту за счет другого, это может привести к разрушению связи», — сказал он.

«Главное — открытость и готовность понимать друг друга. В конечном итоге, любовь не знает границ, но травмы и страхи могут стать серьезным препятствием на пути к гармонии. Любите, не бойтесь, а там — разберетесь», — резюмировал Шамсутдинов.