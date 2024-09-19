Незаконно размещённые граффити и рекламу устранили на 13 подмосковных дорогах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Объекты дорожной инфраструктуры на 13 дорогах в девяти городских округах Подмосковья очистили от незаконной рекламы и граффити. Работы проводили специалисты Мосавтодора, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«От граффити очистили дорожные знаки в Жуковском, Долгопрудном и Королёве. Также привели в порядок остановочные павильоны и очистили их от граффити во Фрязиное, Солнечнгорске и Ивантеевке. Специалисты ликвидировали несанкционированную рекламу на автобусных остановках в Раменском, Богородском, Фрязине и Коломне», – рассказали в ведомстве.В Минтрансе призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры. Это не только является правонарушением, но может отразиться на безопасности дорожного движения.
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Лора Луганская