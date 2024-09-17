В Московской области на 10 дорогах были отремонтированы светофоры

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов на десяти региональных дорогах в восьми районах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Восемь дорожных светофоров были восстановлены на улицах:
- Советской Конституции в Ногинске;
- Октябрьской Революции в Коломне;
- Куйбышева в Менделеево;
- Советской в Железнодорожном;
- Волоколамском шоссе в Красногорске;
- Андропова и на 81-м километре Каширского шоссе в Ступино.
Министерство отмечает, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание элементам дорожной инфраструктуры, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.
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Дайана Хусинова