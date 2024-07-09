«Ничего хорошего»: Стало известно, что будет с гражданами РФ из списка «Покинувшие»

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СМИ сообщают, что в Сети появилась база «Покинувшие» с именами россиян, которые покинули страну после начала СВО, частичной мобилизации и мятежа, связанного с ЧВК «Вагнер». Утверждается, что список составил один из сервисов по поиску информации в слитых базах. Известно, что в базе прописаны Ф.И.О. граждан, год их рождения, дата выезда из России и причина отъезда.
Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» сообщил, что такая утечка информации не случайна, и скорее всего она нужна для того, чтобы наложить определенные прямые санкции на релокантов.
Адвокат привел в пример исторические моменты, в которых наблюдались подобные «переписи».
Он добавил, что переписи нужны исключительно контролирующим органам, которые не сообщают, как информация будет использоваться.
Василий Бурдюг рассказал про меры контролирования в своей профессиональной среде.
По словам адвоката, в отношении релокантов «тоже готовятся какие-то неприятности».
Он завершил беседу предположением, что подобная утечка информации из недр спецслужб может иметь профилактический характер, расшатывающий уверенность и спокойствие релокантов.
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Адвокат привел в пример исторические моменты, в которых наблюдались подобные «переписи».
«История человечества знает несколько таких ярких примеров, когда собирались данные на населения. Например, во Франции, когда туда зашла гитлеровская Германия, было объявлено, что всем евреям нужно явиться в конкретные дни и отметиться. Законопослушные пошли, а один какой-то парень, который потом стал одним из вождей сопротивления, не пошел, подумав: «Что меня записывать? Живу себе и живу. Зачем меня переписывать?» Всех тех, кого записали, постигли неприятности, в том числе лагеря и смерть. А те, кто не пошел туда, остались жить и, увидя этот беспредел, подняли восстание против немцев и в свое время их выгнали», — объяснил эксперт.
Он добавил, что переписи нужны исключительно контролирующим органам, которые не сообщают, как информация будет использоваться.
«В данном случае, когда речь идет о релокантах, отношение к которым у властей негативное, то, конечно, ничего хорошего не следует ожидать. Потому что это информация собирается не для того, чтобы раздать им премии и хорошие рабочие места, попросив вернуться в Россию. Скорее всего речь идет о том, чтобы на таких людей или на членов их семей были направлены санкции. И такие возможностями государство располагает», — отметил специалист.
Василий Бурдюг рассказал про меры контролирования в своей профессиональной среде.
«Например, если адвокаты выезжают за пределы России и не сообщают об этом, не сказали, на какой срок, или по истечении этого срока не явились обратно, то это является основанием для лишения статуса адвоката. Это прямые санкции, которые связаны с ограничением свободного передвижения по миру», — объяснил он.
По словам адвоката, в отношении релокантов «тоже готовятся какие-то неприятности».
«Для тех, кто призывного возраста, есть уголовная ответственность в виде уклонения от мобилизационных мероприятий. Для тех, кто находится там и использует какие-то платежные системы и счета, имеются финансовые санкции, поскольку граждане России обязаны об этом сообщать налоговикам и предоставлять раз в год отчеты. Если они этого не делают, то накладываются какие-то штрафы, санкции», — сказал Василий Бурдюк.
Он завершил беседу предположением, что подобная утечка информации из недр спецслужб может иметь профилактический характер, расшатывающий уверенность и спокойствие релокантов.
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