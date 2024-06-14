Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
После проведения резонанской голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева оказалась под строгим контролем ФНС. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела. Сегодня стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.
Ивлеева — учредитель ООО «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.
Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» объяснил, что долг перед ФНС не является основанием для применения мер уголовного преследования Анастасии Ивлеевой, если она никого не обманывала.
Адвокат сообщил, что в этом случае также невозможно применить наказание в виде объявления человека иноагентом, поскольку иноагентом человек может стать в случае действий, направленных против целостности государства и конституционных ценностей.
По словам специалиста, единственное, что может быть применено в отношении Ивлеевой — меры гражданско-правовой ответственности.
Процедура взыскания долгов без банкротства, как сообщил Василий Бурдюг, может осуществляться в течение 3 лет, после чего будет заново возбуждаться новое исполнительное производство .
Говоря о том, как это ситуация скажется на карьере известной блогерши, адвокат привёл в пример Дональда Трампа.
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Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» объяснил, что долг перед ФНС не является основанием для применения мер уголовного преследования Анастасии Ивлеевой, если она никого не обманывала.
«Российский правопорядок знает несколько мер, которые могут применяться к людям, попавшим в ситуацию, когда они должны какую-то крупную сумму денег. Это не является основанием для применения мер уголовного преследования, если такой человек никого не обманывал, то есть он не создавал долги путем обмана», — сказал эксперт.
Адвокат сообщил, что в этом случае также невозможно применить наказание в виде объявления человека иноагентом, поскольку иноагентом человек может стать в случае действий, направленных против целостности государства и конституционных ценностей.
По словам специалиста, единственное, что может быть применено в отношении Ивлеевой — меры гражданско-правовой ответственности.
«Такое лицо может быть объявлено банкротом и ограничено в выездах за рубеж. Могут быть наложены аресты и продано имущество: квартиры, автомобили, дачи. В данной ситуации, несмотря на всю скандальность происшествий и фигуры, закон не позволит по отношению к ней произвол. Она может быть привлечена только к гражданско-правовой ответственности, которая может быть очень неприятна», — сообщил эксперт.
Процедура взыскания долгов без банкротства, как сообщил Василий Бурдюг, может осуществляться в течение 3 лет, после чего будет заново возбуждаться новое исполнительное производство .
«А если речь идет о банкротстве, то оно может тянуться дольше, предельной границы не обозначено. Обычно это длится год-полтора, пока арбитражный управляющий не реализует имущество должника и не раздаст долги всем, кто на них претендует. Её неприятности могут длится от полутора до трёх лет», — объяснил адвокат.
Говоря о том, как это ситуация скажется на карьере известной блогерши, адвокат привёл в пример Дональда Трампа.
«Мы всегда настороженно относимся к людям, у которых есть пятно на репутации. Если мы выясняем, что он был ранее судим, то он попадает со знаком минус. У такого лица тёмные пятна в истории. Дела, связанные с банкротством, ставят барьер для привлечения банкрота в какие-то мероприятия, где с его стороны должна быть финансовая активность или добросовестные шаги. Это влияет на карьеру, безусловно. Но, например, Дональд Трамп трижды объявлялся банкротом, но стал президентом Америки. Видимо, это зависит от личных качеств человека тоже. Банкротство — это пятно, но его позволяет обойти предприимчивость самого банкрота», — заключил адвокат.
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