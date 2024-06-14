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Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов

Адвокат Бурдюг: Ивлееву могут объявить банкротом и запретить выезжать за рубеж
14 июня 2024, 17:02
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После проведения резонанской голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева оказалась под строгим контролем ФНС. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела. Сегодня стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.
Ивлеева — учредитель ООО «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.

Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» объяснил, что долг перед ФНС не является основанием для применения мер уголовного преследования Анастасии Ивлеевой, если она никого не обманывала.



«Российский правопорядок знает несколько мер, которые могут применяться к людям, попавшим в ситуацию, когда они должны какую-то крупную сумму денег. Это не является основанием для применения мер уголовного преследования, если такой человек никого не обманывал, то есть он не создавал долги путем обмана», — сказал эксперт.

Адвокат сообщил, что в этом случае также невозможно применить наказание в виде объявления человека иноагентом, поскольку иноагентом человек может стать в случае действий, направленных против целостности государства и конституционных ценностей.

По словам специалиста, единственное, что может быть применено в отношении Ивлеевой — меры гражданско-правовой ответственности.

«Такое лицо может быть объявлено банкротом и ограничено в выездах за рубеж. Могут быть наложены аресты и продано имущество: квартиры, автомобили, дачи. В данной ситуации, несмотря на всю скандальность происшествий и фигуры, закон не позволит по отношению к ней произвол. Она может быть привлечена только к гражданско-правовой ответственности, которая может быть очень неприятна», — сообщил эксперт.

Процедура взыскания долгов без банкротства, как сообщил Василий Бурдюг, может осуществляться в течение 3 лет, после чего будет заново возбуждаться новое исполнительное производство .
«А если речь идет о банкротстве, то оно может тянуться дольше, предельной границы не обозначено. Обычно это длится год-полтора, пока арбитражный управляющий не реализует имущество должника и не раздаст долги всем, кто на них претендует. Её неприятности могут длится от полутора до трёх лет», — объяснил адвокат.

Говоря о том, как это ситуация скажется на карьере известной блогерши, адвокат привёл в пример Дональда Трампа.

«Мы всегда настороженно относимся к людям, у которых есть пятно на репутации. Если мы выясняем, что он был ранее судим, то он попадает со знаком минус. У такого лица тёмные пятна в истории. Дела, связанные с банкротством, ставят барьер для привлечения банкрота в какие-то мероприятия, где с его стороны должна быть финансовая активность или добросовестные шаги. Это влияет на карьеру, безусловно. Но, например, Дональд Трамп трижды объявлялся банкротом, но стал президентом Америки. Видимо, это зависит от личных качеств человека тоже. Банкротство — это пятно, но его позволяет обойти предприимчивость самого банкрота», — заключил адвокат.

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Пассажиры ЦППК за полгода оформили 28 тысяч карт провожающего
14 июня 2024, 16:57

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК с начала года оформили более 28 тыс. карт провожающего. Об этом сообщили в подмосковном Минтранса со ссылкой на информацию пресс-службы компании.
«Такая карта даёт возможность в течение получаса после оформления бесплатно пройти на платформу и выйти обратно. Для этого необходим только небольшой залог. Услуга доступна на семи вокзалах Москвы и 152 пригородных станциях. За полгода чаще всего карту оформляли на Казанском направлении – 6,6 тыс. раз», – отметили в министерстве.
В Минтрансе добавили, что особым спросом сервис пользуется в разгар дачного и туристического сезонов.

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#подмосковье
#карта
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В Мытищах построят поликлинику с силуэтом в виде бумажного самолётика
14 июня 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Поликлинику, рассчитанную на 225 посещений в смену, построят на Силикатной улице в Мытищах, проект здания получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника рассчитана на 255 пациентов в смену, при этом есть возможность увеличить мощность медучреждения до 331 посещения в день. В здании, помимо медкабинетов, предусмотрен пост скорой помощи на две бригады. Общая площадь здания составит свыше 4 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, поликлиника представляет собой два блока треугольной формы переменной этажности — от двух до трёх этажей. Благодаря необычной форме сверху поликлиника похожа на бумажный самолётик.

Строительство поликлиники планируется начать уже в этом году.

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#мытищи
#поликлиника
#строительство
#мособлархитектура
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Российские учёные создали робота-гуманоида для работы на складе
14 июня 2024, 16:45

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Учёные Московского физико-технического института создали человекоподобного робота, который под управлением ИИ может работать среди людей, в частности речь идёт о работе на складе.
Отмечается, что сейчас готов лишь один экземпляр такого робота.

Планируется, что в будущем исследователи смогут обучить поведенческий интеллект робота, например, работать курьером или сборщиком на складе для онлайн-заказов.

«Сейчас производители делают первые тесты с человекоподобными роботами у себя на конвейере и на складах. Им это нужно не только для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы, но и для сбора данных для обучения нейросетей более сложным задачам, они должны будут стать мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы тоже исследуем различные конструкции роботов, шагающих платформ и модернизируем управление ими на алгоритмах ИИ», — прокомментировал в беседе с «Газета.ру» завлабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачев.

Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем.

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#тесты
#производители
#ии
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В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов
14 июня 2024, 16:36

Фото: iStock/Chalabala

В Москве 15 и 16 июня пройдёт ежегодный благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов.
Мероприятие пройдёт в общественном пространстве «Хлебозавод №9».

На фестивале более 90 собак и 190 кошек из приютов Московского региона попробуют найти свою семью. Отмечается, что все животные здоровы и социализированы.

Организаторы фестиваля сообщают, что главной задачей мероприятия является поиск дома для животных, а также просвещение граждан о помощи братьям нашим меньшим.

«Ежегодно мы проводим этот добрый фестиваль. За 9 лет более 1 300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев! Помимо пристройства собак и кошек, мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице. Все активности фестиваля проходят в тёплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков! Поэтому даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждём вас на фестивале с друзьями и близкими — хорошо провести время и пообщаться с нашими чудесными собаками и кошками!» — отметила президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Всех гостей ждут розыгрыши от партнеров, фотозона и консультации специалистов.

Ранее в Электростали прошёл благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!». Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.

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#мероприятия
#дома
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84 подмосковные дороги ждёт капитальный ремонт
14 июня 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В 20 округах Московской области во время ремонтного сезона планируется капитально отремонтировать 84 муниципальные дороги. О таких планах сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Специалисты восстановят дорожную одежду, земляное полотно, обочины. Кроме того, на некоторых дорогах изменят вид покрытия с грунтового на асфальтовое. Проезжую часть расширят. Будут проведены и другие работы.
«В 20 округах к осени проведут капремонт 84 дорог, расположенных на муниципальной сети. Их суммарная протяжённость составит около 50 км. Сейчас работы продолжают на 24 участках в Красногорске, Егорьевске, Чехове, Зарайске, Щёлкове и Шаховской», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По данным ведомства, самый большой объём работ выполнят в Кашире, где капремонт ждёт 22 дороги.

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#минтранс мо
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#капремонт
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В восьми округах Подмосковья починили «лежачих полицейских»
14 июня 2024, 16:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные дорожные неровности отремонтировали за неделю в восьми городских округах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по восстановлению асфальтовых и резинокордовых искусственных дорожных неровностей провели, в частности, на Западной улице в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, на улице Мира в Мытищах, на улице Куйбышева в солнечногорском посёлке Менделеево, на Праволинейной улице в Жуковском, на улице Лебеденко в рузском посёлке Тучково, на Угрешской улице в Дзержинском и на Каринском шоссе в Зарайске», — говорится в сообщении.
Кроме того, «лежачего полицейского» починили на улице Володарского в Наро-Фоминске.

В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают рядом с социально значимыми объектами, а также на потенциально опасных участках, чтобы водители снижали скорость.

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#московская область
#подмосковье
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Юморист Слепаков* оштрафован за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Слепакова* на 30 тыс руб. за нарушение закона об иноагентах
14 июня 2024, 16:22

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Таганский суд столицы оштрафовал юмориста Семена Слепакова* за нарушение закона об иностранных агентах.
Об этом пишет информационное агентство РИА Новости. Теперь ему следует выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что Слепаков* не сопроводил маркировкой иноагента две публикации в Telegram-канале. Подобный штраф стал первым для юмориста.

Ранее сообщалось, что Слепаков* обжаловал в кассационном суде отказ снять с него статус иностранного агента. Дата суда по делу не была назначена.

Позднее юморист повторно хотел снять с себя статус иностранного агента.

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* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#иноагенты
#штраф
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Новая экологическая выставка по раздельному мусору открылась в Подмосковье
14 июня 2024, 16:20

Фото: комитет лесного хозяйства Московской области

Выставка «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора» открылась в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Выставка заработала в Красногорске на площади культурно-досугового комплекса «Подмосковье».

«Председатель Комлесхоза особенно тепло поприветствовал детей, присутствующих на выставке, отметив, что экологическое воспитание - абсолютный приоритет в лесном хозяйстве. Евгений Агулов пригласил учащихся вступать в школьные лесничества, в которых уже познают лесную науку более трех тысяч школьников Подмосковья», — отметили в пресс-службе.

В рамках экспозиций посетители могут познакомиться с организацией раздельного сбора отходов и поучаствовать в сдаче вторсырья.

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#комлесхоз мо
#экология
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В Подмосковье отремонтировали почтовые ящики в 400 подъездах
14 июня 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Ремонт почтовых ящиков провели в примерно 400 подъездах многоквартирных домов Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Запросы на ремонт ящиков для корреспонденции поступали от местных жителей. Работы проводили сотрудники управляющих компаний под контролем инспекторов Минчистоты области», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что если почтовый ящик нуждается в ремонте, запрос об этом необходимо направить управляющей компании или в Единую диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что подмосковные управляющие компании по заявкам жителей ликвидировали захламление 2 тысяч мест общего пользования и межквартирных холлов. Им содействовали инспекторы Минчистоты региона.

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