Актёр Ярмольник уверен, что все покинувшие Россию из-за СВО артисты вернутся

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Отъезд многих артистов и других деятелей культуры и искусства из России после начала специальной военной операции на Украине стал во многом результатом эмоционального порыва. Многие просто не до конца понимали, что происходит.
Ярмольник заявил, что был очень рад услышать эти слова и надеется, что очень скоро те, кто уехал обратно, вернутся, потому что талантливых людей не хватает, они здесь востребованы. Они должны приносить радость и пользу здесь, у себя на Родине, где находится их зритель, где их любят, ценят и понимают, заключил актёр.
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