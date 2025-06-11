«Ничего не вижу»: дочь Иосифа Пригожина сделала подтяжку груди

11 июня 2025, 13:22

Дочь продюсера Пригожина Даная рассказала о пластической операции

Даная Пригожина (Фото: Instagram* @danaya_prigozhina)

Дочь известного музыкального продюсера Даная Пригожина сделала вторую пластическую операцию. Девушка рассказала о своём самочувствии и причинах лечь «под нож» в своём личном блоге.





Даная сумела добиться известности как фотомодель формата plus-size. Кроме того, девушка участвовала в конкурсе красоты «Мисс Русь», на котором получила почетный титул «Первая Вице-мисс». Но несмотря на почетные титулы и награды, девушка сильно переживала, что её внешность сильно изменилась после родов. Именно поэтому Пригожина решилась на пластическую операцию, чтобы уменьшить свои объемы.

«Все прошло хорошо, чувствую себя шикарно. Как уже хочется показать вам до и после. Пока ничего не вижу толком, но мне уже все нравится», — поделилась она с поклонниками.