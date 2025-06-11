Сергей Соседов рассказал, почему SHAMANа не любят в звездных кругах

Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему SHAMANа не любят в звездных кругах. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».



«В музыкальной тусовке никто никого не любит», — отметил критик.

По словам Соседова, SHAMAN имеет серьезную поддержку руководства страны, а также хороший бюджет. Многие артисты хотели бы иметь такой же бюджет, как у певца, однако у них его нет, поэтому ​SHAMANа ​и не любят, заключил музыкальный эксперт.

Ранее Соседов раскритиковал песню SHAMANа для «Интервидения». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

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