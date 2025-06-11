Киркоров отменил дела из-за здоровья и показал гостям диван в дорогом пентхаусе
Киркоров показал квартиру за миллиард рублей на фоне слухов о своем здоровье
Филипп Киркоров временно отказался от светских мероприятий из-за проблем со здоровьем, вызванных травмой на концерте. Исключением стала Премия МУЗ-ТВ.
Накануне Киркорова навестили друзья, которым он продемонстрировал новый диван в своей квартире за миллиард рублей с видом на Храм Христа Спасителя. В числе гостей был и психиатр Рустам Гасанов.
Ранее Яна Рудковская сообщила о проблемах Киркорова не только с рукой, но и с иммунитетом, а также поделилась слухами о возможной ампутации. Процесс восстановления артиста идет медленнее, чем ожидалось.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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