Киркоров отменил дела из-за здоровья и показал гостям диван в дорогом пентхаусе

11 июня 2025, 12:45

Киркоров показал квартиру за миллиард рублей на фоне слухов о своем здоровье

Филипп Киркоров ( Фото Instagram*: @fkirkorov )

Филипп Киркоров временно отказался от светских мероприятий из-за проблем со здоровьем, вызванных травмой на концерте. Исключением стала Премия МУЗ-ТВ.