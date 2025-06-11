Молодая жена звезды сериала «Счастливы вместе» беременна

11 июня 2025, 12:12

Молодая жена Виктора Логинова из «Счастливы вместе» беременна

Виктор Логинов и Мария Гуськова (Фото: Инстаграм* @loginov_victor)

Виктор Логинов, известный многим по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», готовится в очередной раз стать отцом. По данным инсайдеров, молодая супруга актера, Мария Гуськова, ждет ребенка.





Этот брак для стал четвертым для Виктора. Уточняется, что супруга артиста младше его дочери на четыре года. Несмотря на многочисленную критику, Логинов уверен: счастье не измеряется возрастом.





«Всегда мечтал о большой семье!» — рассказал актер.