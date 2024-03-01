Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию футболиста «Спартака» Промеса

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Нидерланды ведут переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами об экстрадиции футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса, об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Напомним, 29 февраля в столичном аэропорту задержали футболиста Квинси Промеса. Он находился в ОАЭ на сборах с командой «Спартака» и должен был вылететь в Санкт-Петербург вместе с коллегами, однако, на паспортном контроле его задержали и доставили в отделение полиции.
14 февраля суд на Родине Промеса, в Нидерландах, вынес решение о заочном аресте звезды футбола по делу о контрабанде наркотиков. Его объявили в международный розыск Интерпола.
Как сообщили в NOS, власти Нидерландов ведут переговоры об экстрадиции футболиста, однако, в прокуратуре страны эту информацию пока не подтвердили.
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14 февраля суд на Родине Промеса, в Нидерландах, вынес решение о заочном аресте звезды футбола по делу о контрабанде наркотиков. Его объявили в международный розыск Интерпола.
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Евгения Парфентьева