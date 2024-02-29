В Дубае задержали футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса

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В аэропорту ОАЭ задержали футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, Промес находился в Дубае на сборах с командой «Спартака». Сегодня футболисты должны были улететь в Санкт-Петербург, однако, Промеса задержали на погранконтроле. Сообщается, что со спортсменом в Дубае остались сотрудники СБ команды. Уже несколько часов Промес находится в отделении полиции Дубая.
Причина задержания футболиста пока остаётся неизвестной, однако, 14 февраля суд в Нидерландах признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и заочном приговорил его к лишению свободы на шесть лет.
Спортсмена объявили в международный розыск по линии Интерпола.
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Причина задержания футболиста пока остаётся неизвестной, однако, 14 февраля суд в Нидерландах признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и заочном приговорил его к лишению свободы на шесть лет.
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Евгения Парфентьева