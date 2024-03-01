Нидерланды выделят 250 миллионов евро на снаряды для Украины

Фото: iStock/stormwatch15
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила в пятницу, что их страна выделит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
«Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на чешскую инициативу по скорой доставке большого количества артиллерийских снарядов на Украину», — написала Оллонгрен в социальной сети X (бывший Twitter).Она также отметила, что Нидерланды поставят Киеву «быстрые и маневренные моторные лодки», включая 14 жестко-корпусных надувных моторных лодок, восемь военных речных патрульных катеров и боевых катеров CB90.
Читайте также:
Нидерланды не имеют права подписывать соглашение с Украиной, заявил Маск
Нидерланды, ФРГ и Польша создадут военный коридор для войск НАТО
Флориан Филиппо: Нидерланды не отдадут F-16 Украине по политическим причинам
Артем Кузьмин