Нидерланды не имеют права подписывать соглашение с Украиной, заявил Маск

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Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права на подписание договора о безопасности с Украиной. Об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Напомним, что договор начали разрабатывать после саммита НАТО, который состоялся в июле прошлого года в Вильнюсе. В настоящий момент точная дата подписания неизвестная, однако предполагается, что это произойдёт в ближайшее время.
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Анастасия Чинкова