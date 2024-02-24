Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если продолжает верить Западу и в победу над Россией. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Небензя заявил, что иллюзии Киева о том, что он может победить Москву при поддержке западных держав, опасны и смешны. По его словам, ВСУ не достигли успеха при контрнаступлении, а Запад продолжает поставлять оружие киевскому режиму, «поощряя его бросать все больше жизней украинцев в пламя конфликта».



Он считает, что конфликт на Украине очень выгоден военно-промышленному комплексу (ВПК) США.



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Александр Климов