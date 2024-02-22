Нидерландский Yandex запустил аналог «Кинопоиска»

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Нидерландский Yandex запустил развлекательный сервис Yango Play, который визуально является аналогом «Кинопоиска», пишут «Известия»
Отмечается, что Yango Play начал функционировать до окончания сделки по продаже нидерландской компанией Yandex N.V. российского бизнеса.
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