Радио1
Главная / Новости / Общество/ Нидерландский Yandex запустил аналог «Кинопоиска»

Нидерландский Yandex запустил аналог «Кинопоиска»

Нидерландский Yandex создал аналог «Кинопоиска»
22 февраля 2024, 06:39
Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Нидерландский Yandex запустил развлекательный сервис Yango Play, который визуально является аналогом «Кинопоиска», пишут «Известия»

Сервис доступен в странах Персидского залива. На нем размещены потоковые видео и фильмы на арабском, турецком и других языках.

Отмечается, что Yango Play начал функционировать до окончания сделки по продаже нидерландской компанией Yandex N.V. российского бизнеса.

Читайте также:

Yandex N.V. в течение пяти лет не сможет создавать аналогичные «Яндексу» сервисы

«Яндекс» прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты

«Яндекс Путешествия» возглавил рейтинг сервисов онлайн-бронирования отелей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Разведку США обвинили в запугивании ЕС «малоизвестной угрозой» из России
NYT: разведка США уведомила Европу об угрозе от РФ, о которой сама не имеет представления
22 февраля 2024, 06:41

Фото: istockphoto.com/Nastco

Американская разведка предупредила своих европейских союзников об угрозе, исходящей со стороны России, о которой имеется мало информации, сообщает газета New York Times.
По данным издания, агенты разведки США провели несколько спешных брифингов для членов НАТО и стран Азии, где обсуждали возможное размещение ядерного оружия в космосе со стороны России.

«Мнения американских разведслужб значительно разнятся относительно намерений президента Владимира Путина», — сообщает издание.
Отмечается, что чиновники из США признают, что у них недостаточно доверия к собственным оценкам вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.

Читайте также:

Шойгу раскрыл планы России по размещению ядерного оружия в космосе

В Раде выступили за возвращение ядерного оружия Украине

Военэкперт Подберёзкин заявил о возможности размещения ядерного оружия в космосе
#сша
#чиновники
#нато
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО
Politico: Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО
22 февраля 2024, 06:34

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден высказал поддержку кандидатуре премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, пишет Politico.
«Байден выступает в поддержку... Рютте как следующего генсека НАТО», — говорится в сообщении газеты.
По информации издания, две трети стран-членов альянса выступают за кандидатуру нидерландского премьера. Однако окончательное решение принимается по принципу единогласия в НАТО.

По словам чиновников альянса, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш не рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов, так как они не выдвигали свои кандидатуры.

Йенс Столтенберг должен был покинуть пост генерального секретаря НАТО 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран-членов альянса приняли решение о продлении его полномочий до 30 сентября 2023 года в связи с событиями вокруг Украины. В июле того же года он объявил, что останется на своем посту еще на один год, до 1 октября 2024 года.

Читайте также:

Премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что хочет занять пост генсека НАТО

Нидерландский премьер Марк Рютте объявил о своей отставке

Столтенберг назвал единственное условие вступления Украины в НАТО
#мид
#пост
#министр
#премьера
#нато
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года
АСТ: новая книга Дарьи Дугиной выйдет в августе 2024 года
22 февраля 2024, 05:20

Фото: iStock/morgan23

Новая книга «Русский фронтир» политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной будет выпущена в августе 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательской группы АСТ.
В субботу Дугина посмертно была удостоена специальной премии Евразийского философского конгресса. Ее мать Наталия Мелентьева сообщила о планах издания еще одной книги на основе работ и выступлений философа.

В соответствии с сообщением издательства, новая книга «Русский фронтир» готовится к выпуску редакционной группой «АиД» издательства АСТ, и включает в себя геополитические очерки о начале СВО, основанные на материалах лекций, статей и интервью Дугиной.

Напомним, что в серии «Мысли о Родине» издательства АСТ в 2023 году были опубликованы книги Дарьи Дугиной «Топи и выси моего сердца» — ее дневники и очерки, а также «Эсхатологический оптимизм. Философские размышления» — сборник лекций и выступлений, представляющих основы философской системы автора.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ утверждала, что за этим стояли украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.

Читайте также:

Книги Фёдора Достоевского и Стивена Кинга сняли с продаж из-за закона о ЛГБТ*

Борис Акунин** прокомментировал обыски в издательстве, выпускающем его книги

В издательство «Захаров», издающее книги Бориса Акунина**, пришли с обыском

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
**Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
#движение
#книги
#шоссе
#фсб
#мать
#интервью
#книга
#лгбт
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден назвал климатические изменения наиболее серьезной угрозой человечеству
Байден: климатические изменения – основная угроза существованию человечества
22 февраля 2024, 04:57

Фото: iStock/piyaset

Президент США Джо Байден считает, что наиболее серьезной угрозой для выживания человечества является не ядерное оружие, а изменение климата. Об этом президент заявил в рамках предвыборного мероприятия в Калифорнии, передает ТАСС.
«Климат представляет собой последнюю экзистенциальную угрозу», – заявил Байден, слова которого цитируют журналисты пресс-пула Белого дома.

По словам американского лидера, несмотря на напряженные отношения с Российской Федераций и другими странами, Соединенные Штаты всегда должны быть обеспокоены ядерным конфликтом.

Чиатйте также:

Почти 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока

США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден

Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией
#сша
#президент
#джозеф байден
#климат
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме упомянули требующие пересмотра международные соглашения
Депутат Госдумы Чепа: России требуется пересмотр ряда международных соглашений
22 февраля 2024, 04:31

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Первый заместитель председателя комитета Государственный Думы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Россия должна внести изменения в ряд международных договоров. Об этом он высказался интервью изданию «Лента.ру».
«Есть определенные соглашения, подписанные, например, с Финляндией, которые, на мой взгляд, следует пересматривать. Мы постепенно к этому идем и знаем, что многие соглашения уже либо денонсированы, либо отложены. Это большие соглашения касательно и разоружения, и представительства России в тех или иных международных структурах. Поэтому этот процесс будет идти», – сказал Чепа.

По мнению депутата, неожиданное прекращение действия соглашений было бы более эффективным для Запада.

«Но хочется поговорить и о транспортных переходах России — Финляндии, и о Сахалине», — перечислил он, добавив, что в случае попыток кражи активов «работа ускорится».

Читайте также:

Депутат Картаполов заявил о переброшенных силах НАТО к границам РФ

НАТО намерен изучить «информационные операции» РФ вне западного инфополя

Североатлантический альянс испугался российских амбиций
#сша
#военные
#соглашение
#госдума
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой
22 февраля 2024, 04:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Том Круз завершил отношения с Эльсиной, дочерью бывшего депутата Госдумы России Рината Хайрова, пишет газета Sun.
«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, а потом столкнуться в лифте», — отметил источник, цитируемый изданием.
Тем не менее, несмотря на разрыв, актер выразил желание сохранить с Эльсиной дружеские отношения, отмечается издания.

Эльсина Хайрова, родившаяся в Казани, занималась карьерой в модельном бизнесе, позируя для известных брендов. Ее отец, Ринат Хайров, ранее занимал должность депутата Госдумы России от Татарстана.

Читайте также:

Том Круз снял этаж ресторана Аркадия Новикова ради обеда с Эльсиной Хайровой

Неймар расстался с моделью Бьянкарди, которая разрешала ему изменять

Американец расстался с девушкой и женился на секс-кукле с чат-ботом
#секс
#актёр
#отец
#отношения
#чат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США автора блога о материнстве осудили на 60 лет за жестокое обращение с детьми
В США автора блога о материнстве осудили на 60 лет за жестокость к детям
22 февраля 2024, 04:12

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Американку Руби Франке, которая вела блог о материнстве и воспитании детей, приговорили к 60 годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми, пишет The Guardian.
Об истязании детей стало известно после того, как 12-летний сын блогерши вылез из окна, чтобы попросить у соседки еды и воды. После ареста женщины ее дети рассказали, что родители морили их голодом, избивали и унижали.

42-летняя Франке призналась в совершении преступления. После этого ее YouTubе-канал с 2,3 млн подписчиков был удален.

Читайте также:

Блогер-сыроед, чей ребенок умер от голода в Сочи, признался, что ест мясо

SHOT: Блогер-миллионник ради видео в Instagram* бросил в снег двухмесячного сына

Забеременевшая в 13 лет блогер из Красноярска продает интимные фото трехлетней дочери
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ: моряка ВМС США обвинили в шпионаже
USNI: проходящего службу в Японии моряка ВМС США обвинили в шпионаже
22 февраля 2024, 04:05

Фото: iStock/Jon Rehg

Моряк ВМС США Брайс Педичини, находящийся на службе на эсминце USS Higgins в Японии, стал объектом обвинения в шпионаже и передаче информации иностранному лицу, сообщает USNI News.
«Моряк, прикомандированный к... USS Higgins... подозревается в неправомерном обращении с секретными документами и информацией», — приводит издание портал цитату из уведомления об обвинении.
Согласно документам, ему инкриминируется передача секретной информации представителю неназванного иностранного правительства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года, а также утаивание от начальства сведений о контактах с иностранными лицами.

Отмечается, что на этой неделе Педичини предстанет перед военным трибуналом.

Читайте также:

Путин о Гершковиче: Это называется шпионаж

PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая

Осужденный за шпионаж Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в РФ
#сша
#портал
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты
В Венесуэле 15 человек погибли и 11 ранены при обрушении шахты
22 февраля 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

При обрушении нелегальной открытой шахты в Венесуэле погибли по меньшей мере 15 человек, еще 11 пострадали, сообщил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала VTV.
Речь о шахте "Булья Лока" в штате Боливар.

Спасательные работы продолжаются. В них лично участвует губернатор Анхель Маркано. Для вывоза пострадавших задействованы два вертолета.

Судя по кадрам, распространенным в соцсетях, в карьере находились десятки человек. Глава муниципалитета Хорди Асиньегас заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров. Мадуро, в свою очередь, назвал эту информацию непроверенной. По его словам, мэр сделал это заявление «в состоянии отчаяния».

Читайте также:

Tengrinews: Количество жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 35 человек

​A Haber: В обрушившейся турецкой шахте находятся около 300 человек

Во время прорыва грунтовых вод на шахте в Воркуте один человек погиб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф