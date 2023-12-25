«Яндекс» прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты

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«Яндекс» назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По информации пресс-службы, такие ошибки возникают регулярно, однако специалисты сервиса их быстро находят и устраняют. Представители компании также сообщили, что найти Эгейское море на картах можно с помощью гео-поиска.
Отмечается, что название Эгейского моря пропало по причине обновления схемы карт, оно перешло не в свою часть и перекрыло острова.
Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей устройств «Яндекса» возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома. Переставали работать лампочки, розетки и чайники.
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Отмечается, что название Эгейского моря пропало по причине обновления схемы карт, оно перешло не в свою часть и перекрыло острова.
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Екатерина Коршунова