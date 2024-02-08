Yandex N.V. в течение пяти лет не сможет создавать аналогичные «Яндексу» сервисы

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Нидерландской компании Yandex N.V. после реструктуризации запретили в течение пяти лет создавать и развивать аналогичные «Яндексу» сервисы. Об этом следует из документов компании.
Отмечается, что запрет будет действовать по всему миру. Однако есть исключения в виде стартапов Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые, напротив, будут развиваться везде, кроме России и Белоруссии.
Вместе с тем, им запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию «Яндексу». Сама же российская компания сможет свободно создавать и развивать свои сервисы.
Ранее стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает российский бизнес «Яндекса» консорциуму частных инвесторов.
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Вместе с тем, им запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию «Яндексу». Сама же российская компания сможет свободно создавать и развивать свои сервисы.
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Анастасия Чинкова