Никита Гусятник 28 сентября: Не делайте этого, если не хотите три года прожить в нищете

Фото: istock / K_Thalhofer
Православные христиане 28 сентября (15-го по старому стилю) почитают память святого великомученика Никиты Готфского. В народе его называют днём Никиты Гусятника. 28 сентября начинали забой домашних гусей, а их дикие соплеменники улетали на юг.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах этого дня, что можно и нельзя делать 28 сентября.
Его деятельность привела к обращению многих язычников в христианство, что вызвало недовольство среди языческих вождей.
Однажды, во время проповеди, Никита Готфский был схвачен и предан мучениям. Его подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от своей веры и продолжал проповедовать. В конце концов, Никита Готфский был обезглавлен за свою веру. Святой считается покровителем христианских миссионеров и проповедников.
Посещение церкви. В этот день люди посещают церковь и молятся святому Никите. Это помогает защитить себя и своих близких от болезней и неприятностей.
Фото: istock / Andrey Sayfutdinov
Общение с близкими. День Никиты Гусятника — это хорошее время, чтобы провести его с семьёй и друзьями. Можно устроить семейный ужин или просто пообщаться.
Приготовление блюд из гусятины. Считается, что употребление гусятины в этот день принесёт удачу и благополучие. Можно приготовить жаркое, запечённого гуся или другие блюда из гусятины.
Стоит приготовить особые блюда, такие как гусь с яблоками или пироги с гусятиной.
Фото: istock / Lilechka75
Проведите время на свежем воздухе. Прогулка в парке или лесу поможет вам восстановить силы и улучшить настроение.
28 сентября также считается благоприятным днём для планирования и постановки целей.
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Никита Готфский — историяСвятой Никита Готфский (или Никифор) жил в IV веке и был епископом города Херсонеса в Таврике (современный Крым). Он известен своей проповедью христианства среди готов, одного из германских племён, населявших эти земли.
Его деятельность привела к обращению многих язычников в христианство, что вызвало недовольство среди языческих вождей.
Однажды, во время проповеди, Никита Готфский был схвачен и предан мучениям. Его подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от своей веры и продолжал проповедовать. В конце концов, Никита Готфский был обезглавлен за свою веру. Святой считается покровителем христианских миссионеров и проповедников.
Никита Гусятник — традицииСуществует несколько традиций, связанных с днём Никиты Гусятника:
Посещение церкви. В этот день люди посещают церковь и молятся святому Никите. Это помогает защитить себя и своих близких от болезней и неприятностей.
Фото: istock / Andrey Sayfutdinov
Общение с близкими. День Никиты Гусятника — это хорошее время, чтобы провести его с семьёй и друзьями. Можно устроить семейный ужин или просто пообщаться.
Приготовление блюд из гусятины. Считается, что употребление гусятины в этот день принесёт удачу и благополучие. Можно приготовить жаркое, запечённого гуся или другие блюда из гусятины.
Что можно делать 28 сентябряВ этот день стоит провести обряды и прочитать заговоры для защиты гусят и урожая.
Стоит приготовить особые блюда, такие как гусь с яблоками или пироги с гусятиной.
Фото: istock / Lilechka75
Проведите время на свежем воздухе. Прогулка в парке или лесу поможет вам восстановить силы и улучшить настроение.
28 сентября также считается благоприятным днём для планирования и постановки целей.
Что нельзя делать 28 сентябряЕсть несколько вещей, которые не рекомендуется делать в этот день:
- Работать в поле или огороде. Считается, что это может привести к неурожаю.
- Не рекомендуется заниматься уборкой и стиркой.
- Брать в долг деньги или вещи. Это может привести к финансовым трудностям.
- Ссориться и конфликтовать, ведь это может обернуться негативными последствиями.
Приметы на 28 сентябряСуществует несколько примет, связанных с днём Никиты Гусятника:
- Если в этот день идёт дождь, то это предвещает урожайный год.
- Если гуси летят низко, то это предвещает холодную зиму.
- Если в этот день увидеть белого гуся, то это предвещает удачу и благополучие.
- Поднять с земли или пола оброненную кем-то монету — обрести себя на нищету в следующие три года.
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Алина Юрчак