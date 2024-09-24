Артамон Змеевик 25 сентября: чего нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемы и долги

Фото: istock /Vagengeym_Elena
25 сентября православные христиане почитают память священномученика Автонома, который жил в IV веке. В народном календаре славян эта дата получила название «Артамонов день» или «Змеевик». Считается, что в этот период змеи уползают в норы и прячутся до весны.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах этого дня, что можно и нельзя делать 25 сентября.
На Руси этот день связывали с мифическим змеем Василиском, который, по поверьям, мог убивать взглядом или дыханием.
Считалось, что 25 сентября все змеи собираются в большие клубки, чтобы устроить поединок с этим чудовищем. Проигрывал тот, кто первым увидит солнечный свет. Люди верили, что если в этот момент оказаться рядом со змеями, то можно заболеть, а то и вовсе умереть.
Фото: istock / bernardbodo
Также 25 сентября собирали рябину и калину, которые считались символом счастья и благополучия. Из ягод готовили компоты, варенье и настойки.
Кроме того, в этот день проводили обряды для защиты дома от нечистой силы. Для этого нужно было привязать к веткам рябины красные ленты и оставить их висеть до первых морозов.
Также существовала традиция устраивать гуляния, на которых парни и девушки присматривались друг к другу. Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет долгим и счастливым.
Фото: istock / bernardbodo
25 сентября можно заняться благотворительностью или волонтёрской деятельностью, помогая тем, кто в этом нуждается.
Можно собирать грибы и ягоды, после чего готовить блюда из них.
Нельзя одалживать деньги и давать взаймы. Народ верил, что это может привлечь финансовые проблемы и долги.
Не рекомендуется начинать новые дела и проекты. Считается, что они могут быть неудачными и не принести ожидаемых результатов.
Отложите ремонт и строительные работы, иначе они могут затянуться и не завершиться успешно.
Нельзя ссориться и конфликтовать. Считается, что это может привести к длительным разногласиям и негативным последствиям.
Запрещено отправляться в дальние поездки и путешествия. Считается, что они могут быть опасными и непредсказуемыми.
Не устраивайте шумные вечеринки и мероприятия в Артамонов день. На Руси верили, что это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.
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Артамон Змеевик — историяСогласно преданию, Автоном был епископом в Италии. Он проповедовал христианство и обращал язычников в свою веру. За это его подвергли пыткам и казнили. Православная церковь причислила Автонома к лику святых.
На Руси этот день связывали с мифическим змеем Василиском, который, по поверьям, мог убивать взглядом или дыханием.
Считалось, что 25 сентября все змеи собираются в большие клубки, чтобы устроить поединок с этим чудовищем. Проигрывал тот, кто первым увидит солнечный свет. Люди верили, что если в этот момент оказаться рядом со змеями, то можно заболеть, а то и вовсе умереть.
Артамон Змеевик — традицииНа Руси в этот день было принято ходить в лес за грибами. Люди верили, что если набрать полную корзину боровиков, то зимой семья будет жить в достатке.
Фото: istock / bernardbodo
Также 25 сентября собирали рябину и калину, которые считались символом счастья и благополучия. Из ягод готовили компоты, варенье и настойки.
Кроме того, в этот день проводили обряды для защиты дома от нечистой силы. Для этого нужно было привязать к веткам рябины красные ленты и оставить их висеть до первых морозов.
Также существовала традиция устраивать гуляния, на которых парни и девушки присматривались друг к другу. Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет долгим и счастливым.
Что можно делать 25 сентябряЭтот день подходит для спокойных прогулок и созерцания осенней природы.
Фото: istock / bernardbodo
25 сентября можно заняться благотворительностью или волонтёрской деятельностью, помогая тем, кто в этом нуждается.
Можно собирать грибы и ягоды, после чего готовить блюда из них.
Что нельзя делать 25 сентябряНе стоит выносить мусор и выбрасывать вещи из дома. Считается, что это может привести к финансовым потерям и убыткам.
Нельзя одалживать деньги и давать взаймы. Народ верил, что это может привлечь финансовые проблемы и долги.
Не рекомендуется начинать новые дела и проекты. Считается, что они могут быть неудачными и не принести ожидаемых результатов.
Отложите ремонт и строительные работы, иначе они могут затянуться и не завершиться успешно.
Нельзя ссориться и конфликтовать. Считается, что это может привести к длительным разногласиям и негативным последствиям.
Запрещено отправляться в дальние поездки и путешествия. Считается, что они могут быть опасными и непредсказуемыми.
Не устраивайте шумные вечеринки и мероприятия в Артамонов день. На Руси верили, что это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.
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Приметы на 25 сентября
- Направление ветра в этот день предсказывает погоду на ближайшие месяцы. Ветер с юга сулит теплую зиму, с севера — холодную.
- Если в этот день идёт дождь, то зима будет ранней и холодной.
- Если змеи уходят в тёплые края, то зима будет мягкой.
- если птицы начинают собираться в стаи и готовиться к отлету, это указывает на приближение холодов.
- Если урожай хорошо собран и сохранён, то следующий год будет удачным.
- Сны, увиденные в ночь на 25 сентября, считаются вещими и могут содержать важные послания или предупреждения.
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Алина Юрчак