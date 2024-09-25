Корнилов день 26 сентября: как избежать неприятностей и сохранить деньги

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26 сентября в народном календаре отмечается Корнилов день, который связан с именем святого Корнилия. Этот день имеет богатую историю и множество традиций, которые передаются из поколения в поколение. Редакция «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать в этот день, какие народные приметы и обычаи существуют.
История Корнилова дня
Корнилов день празднуется в честь святого Корнилия, который считается покровителем земледелия и домашних животных. В древности этот день был важным этапом в аграрном календаре, так как он совпадал с окончанием сбора урожая и подготовкой к зиме. Люди верили, что в этот день святые помогают защитить урожай от вредителей и неблагоприятных погодных условий.
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Традиции и обряды
1. Праздничный ужин: В этот день принято устраивать семейные ужины с блюдами из свежих овощей и фруктов. Это символизировало благодарность за урожай.
2. Заготовка на зиму: Люди активно занимались заготовками, консервируя овощи и фрукты. Считалось, что чем больше запасов будет сделано в этот день, тем удачнее пройдет зима.
3. Обращение к святому: Многие верили, что молитва святому Корнилию поможет защитить дом и семью от бед. Люди зажигали свечи и просили о здоровье и благополучии.
Что можно делать 26 сентября
Хозяйки из свежих овощей готовили разные блюда. Особо выделяли редьку, потому что она содержит много полезных витаминов. В Корнилов день обязательно ели блюдо из редьки, чтобы укрепить здоровье.
Богатый урожай редьки сулить достаток в доме. А блюда из неё на столе — мир в семье.
Молодожёнам советовали съесть одну репу на двоих с мёдом. Считается, что тогда их браку ничего не будет угрожать.
Фото: istock/Alter_photo
Что нельзя делать 26 сентября
Ссориться и конфликтовать: В этот день нежелательно провоцировать конфликты, так как это может привлечь негативную энергию.
Хозяйки старались не заниматься уборкой в доме, протирать пыль и подметать полы, чтобы тоже не вымести удачу и не потерять деньги.
Начинать новые дела: Корнилов день не считается удачным для начала новых проектов или начинаний.
Игнорировать традиции: Пренебрежение народными приметами может привести к неприятностям.
Народные приметы
- Если дождь идет 26 сентября, зима будет холодной.
- Если птицы летают низко, осень будет долгой и теплой.
- Снег выпал на Корнилов день — к хорошему урожаю следующего года.
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Анастасия Хохлова