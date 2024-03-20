Нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством

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Правительство поддержало поправки в законодательство, согласно которым нотариусы должны будут проверять каждую сделку, касающуюся наследства, узнали «Известия».
Законопроект направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством, поясняется в пояснительной записке. Такие поправки, полагают авторы, увеличат жилищный фонд в регионах и уменьшить очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также данная мера позволит защитить интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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