В России планируют расширить цифровизацию услуг нотариусов

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Цифровизацию нотариальных услуг обсудили на семинаре-совещании «Повышение доступности нотариальных услуг для граждан: развитие цифровых сервисов». Мероприятие провёл Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ, на семинаре присутствовали представители ряда федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба комитета.
В связи с этим по итогам семинара профильным министерствам рекомендовано рассмотреть возможность расширить перечень нотариальных услуг, оказываемых в электронной форме, а также ввести на них пониженный тариф. Кроме того, поручено доработать механизм использования нотариальных документов, заверенных электронной подписью. А столичным властям рекомендовали рассмотреть возможность интеграции сервиса записи на приём к нотариусу на mos.ru с сервисом на федеральном портале госуслуг.
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