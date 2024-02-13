В России планируют расширить цифровизацию услуг нотариусов

Более трети россиян (34%) мечтают переехать в другой город на пенсии, при этом 35% не задумывались над этим вопросом и 31% категорично не хотят менять место жительства. Такие данные приводит РБК со ссылкой на проведенный опрос сервисами СберНПФ и «Работа.ру».

Согласно опросу, самым желаемым для жизни на пенсии городом стал Сочи. Его выбрали 26% опрошенных. Еще 19% хотели бы переехать в Краснодар, 18% - в Анапу, 15% - в Минеральные воды и 14% - в Санкт-Петербург. А вот в столицу России выбрали всего 12%.



Принявшие в опросе россияне ориентируются в выборе города для жизни на пенсии на комфортный климат. При этом некоторые также обращают внимание и на благоустроенность города, спокойный темп жизни и инфраструктуру.



Половина из тех, кто готов поменять город, могут сделать это за счет собственных сбережений, 37% готовы продать свое жилье. Еще 6% опрошенных хотели бы переехать за счет пенсий, доходов от инвестиций или прибыли от бизнеса (4%).

Элина Позднякова