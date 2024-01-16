Мужчина вымогал деньги у российского нотариуса для финансирования ВСУ

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Крымчанин задержан в Симферополе совместно с ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии.
По предварительно информации, злоумышленник требовал у женщины крупную сумму денег якобы для финансирования Вооруженных сил Украины. В жилище мужчины прошли обыски, у него изъяли документы, телефоны, сим-карты, наличные в рублях и других валютах и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали актёра из сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка с наркотиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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