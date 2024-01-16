Мужчина вымогал деньги у российского нотариуса для финансирования ВСУ

В школе №11, расположенной на улице Центральная в Серпухове, начался капитальный ремонт, в настоящее время рабочие демонтируют внутренние конструкции, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«На объекте заняты около 20 рабочих. Сейчас идёт демонтаж внутренних конструкций здания и вынос мусора, демонтаж выполнен на 20%», — отмечается в сообщении.

В ходе работ в здании школы общей площадью более 3,2 тыс. квадратных метров планируется капитально отремонтировать кровлю и фасад, обновить системы отопления и водоснабжения, а также поменять электропроводку. В планах также отделка всех помещений, после чего в классах установят современное учебное оборудование и новую мебель.

Открыть отремонтированную школу планируется к 1 сентября 2024 года.



Читайте также:



Власти Подмосковья компенсируют ущерб от протечек жителям Климовска и Шепчинок

В Московской области один из старейших хлебокомбинатов реконструирован на 73%

В Балашихе за неделю ликвидировали 15 утечек на водопроводных сетях

