Новая школа в поселке Новый городок в г.о. Щелково готова на 80%

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Строительная готовность новой школы в Щелково составляет более 80%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Новое образовательное учреждение будет вмешать в себя 550 человек.
В школе помимо учебных классов будут лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, а также информационно-библиотечный центр.
Сдать учреждение в эксплуатацию готовятся к 1 сентября текущего года.
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«Рабочие ведут чистовую отделку помещений и сборку мебели. На объекте на сегодняшний момент трудятся 50 рабочих и 3 единицы техники. Завершаются отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и оборудования, а также ведется благоустройство территории», - поделились в пресс-службе.
Сдать учреждение в эксплуатацию готовятся к 1 сентября текущего года.
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Мира Полтева