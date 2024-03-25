В 2024 году в Подмосковье появится на 7 тыс. учебных мест больше, чем годом ранее

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в этом году сдадут в эксплуатацию образовательных объектов на 7 тыс. учебных мест больше, чем в 2023-м. Такой статистикой поделился сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
По его словам, в 2024 году в регионе откроют на две школы меньше, чем в прошлом году. При этом в 2023-м сдано всего пять образовательных учреждений более чем на 1 тыс. мест.
Локтев также отметил, что в Московской области к 1 сентября готовят к вводу 120 образовательных объектов.
Читайте также:
В Ленинском округе построят четырёхэтажный паркинг с автомойкой и магазинами
В Наро-Фоминском округе построят район с малоэтажными и индивидуальными домами
В Подмосковье построят школу на 1100 мест в «Квартале Ивакино»
«А в текущем году мы сдаём 15 школ мощностью более 1 тыс. мест. Таким образом, при количестве сдаваемых школ меньше у нас будет создано на 7 тыс. ученических мест больше, чем в 2023-м», – пояснил Локтев на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Читайте также:
В Ленинском округе построят четырёхэтажный паркинг с автомойкой и магазинами
В Наро-Фоминском округе построят район с малоэтажными и индивидуальными домами
В Подмосковье построят школу на 1100 мест в «Квартале Ивакино»
Лора Луганская