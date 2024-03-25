В Московской области к 1 сентября откроют 120 школ и детсадов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
120 образовательных объектов готовят к вводу в Подмосковье к 1 сентября. Об этом заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
«Всего на территории региона строится и проводится капитальный ремонт 160 объектов образования – за бюджетные и внебюджетные деньги. Это 84 школы, 69 детсадов и семь колледжей. К 1 сентября мы откроем 120 объектов», – сказал Локтев на совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.Всего в Подмосковье, по словам министра, строится 25 школ, из которых 21 откроют к 1 сентября этого года.
«Всего у нас в строительстве в этом году – 25 школ. 21 школа будет открыта к 1 сентября. По всем объектам образования у нас совместно с министерством образования, МЭФ применены единые стандарты по благоустройству, оборудованию и по применению материалов и интерьерных решений», – сказал министр.Он добавил, что отдельная работа была проведена по оптимизации внутренних помещений школ. Проработана возможность создать в этих школах до 4 тыс. дополнительных учебных мест.
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Лора Луганская