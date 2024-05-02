Новейший состав «Иволга 4.0» вышел на МЦД

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Новый поезд «Иволга 4.0» вышел в рейс с пассажирами на МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и под управлением нашей локомотивной бригады новейший состав проехал по МЦД-4, а в мае такие поезда появятся и на МЦД-3. В промежуточных вагонах «Иволги 4.0» – по три двери вместо двух. Благодаря этому, а также широким проёмам, сквозному проходу и отсутствию тамбура скорость высадки и посадки выросла на 30%. Сами же поезда стали вместительнее», – говорится в сообщении.Четвёртая «Иволга» удобна для пассажиров ещё и креслами с откидными подлокотниками, поручнями с тёплым покрытием и мягкими подвесными ручками, чтобы ехать с комфортом стоя, проводными и беспроводными зарядными устройствами для гаджетов.
«Помимо этого, в новейшем составе есть система климат-контроля, которая подстраивается под температуру, адаптивное освещение — бодряще-яркое с утра и успокаивающее вечером. Имеются дополнительные информационные табло, чтобы не пропустить нужную остановку», – уточнили в министерстве.В головных вагонах поезда также предусмотрено свободное пространство и специальные крепления для кресел-колясок
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Лора Луганская