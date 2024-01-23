В Подмосковье проходят испытания поезда «Иволга» четвёртого поколения для МЦД

При желании родить еще одного ребенка, женщина должна обратиться к врачу за консультацией о состоянии своего здоровья. Так на вопрос о том, сколько детей может родить одна женщина ответил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах форума «Родные-Любимые».