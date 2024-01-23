В Подмосковье проходят испытания поезда «Иволга» четвёртого поколения для МЦД

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Новейший электропоезд «Иволга 4.0», который планируется запустить по МЦД, проходит техническую обкатку на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино. Испытания проводятся без пассажиров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дверей в новом поезде стало больше, чем в «Иволге 3.0», – их число в каждом составе увеличилось на 18. Это значительно ускорит время высадки и посадки пассажиров. Внутри – обновлённый интерьер. Поменялся цвет сидений и поручней, подголовники теперь лилово-ежевичного цвета, в отличие от жёлтых в «Иволге 3.0», – уточнили в министерстве.Для пассажиров, как и раньше, предусмотрены такие удобства, как USB-разъёмы, в том числе type-C, столики с беспроводной зарядкой, климат-контроль с системой обеззараживания воздуха, крепления для велосипедов и зарядки для электросамокатов. А для комфорта машиниста и его помощника в кабинах поездов установлены микроволновка и холодильник.
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Лора Луганская