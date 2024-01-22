В Подмосковье проводят тестовый рейс состава «Иволга 4.0»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
«Иволга 4.0» проходит техническую обкатку. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Техническая обкатка без пассажиров проводится на участке Нахабино — Волоколамск — Нахабино.
Стоит отметить, что новый электропоезд USB-разъемами и столиками с беспроводной зарядкой, обеззараживающей системой климат-контроля, умным освещением, а также удобными креплениями для велосипедов.
Кроме этого, в скором времени «Иволга» четвертого поколения начнет выходить в рейсы уже с пассажирами.
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«В ходе технической обкатки мы проверяем готовность нового электропоезда выйти в рейсы с пассажирами. Сейчас тестируется функциональность основных параметров — плавность и бесшумность хода, работа противопожарных и тормозных систем, систем связи и не только. Четвертая «Иволга» является современным и удобным городским поездом. За счет увеличенного количества дверей он обеспечивает ускоренную высадку и посадку пассажиров», — поделился гендиректор ЦППК Иван Конев.
Кроме этого, в скором времени «Иволга» четвертого поколения начнет выходить в рейсы уже с пассажирами.
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Мира Полтева