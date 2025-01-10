Новые изменения в штрафах и регистрации ТС: Юрист раскрыл основные аспекты для водителей

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С первого января 2025 года российские автомобилисты столкнулись с новыми реалиями на дорогах. Вступили в силу изменения, касающиеся штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь за превышение скорости на один — два километра в час придется заплатить больше привычных 250 рублей.
Кроме того, с нового года увеличились ставки утилизационного сбора на транспортные средства. Но и это еще не все! С первого марта вступят в силу изменения в законе о государственной регистрации транспортных средств. Теперь при постановке машины на учет в ГИБДД больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО.
Автоюрист Лев Владимирович Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил все детали новых изменений, касающихся российских автомобилистов.
По его словам, в двадцать пятом году начнут тестировать камеры автоматической фото-видеофиксации, и в конце этого года автомобилистам, не застраховавшим свою ответственность по ОСАГО, будут приходить реальные штрафы. При этом с первого января штраф за повторное передвижение на автомобиле без страховки вырастет до трех — пяти тысяч рублей.
На вопрос о том, почему требования к ОСАГО становятся более строгими, несмотря на то что большинство автолюбителей охотно страхуют свои автомобили, юрист отметил, что существует отрицательная сторона полиса ОСАГО. Он пояснил, что проблемы действительно существуют, и люди, столкнувшиеся с выплатами по ОСАГО, понимают, что в подавляющем большинстве случаев страховые компании действуют недобросовестно. Также есть регионы, где по официальным данным более восьмидесяти процентов автолюбителей не страхуют свою ответственность по ОСАГО. Юрист отметил, что в первую очередь людей смущает цена самого полиса.
Еще одним важным изменением идет увеличение таможенного сбора на ввоз автомобилей. Новые расценки установлены с учетом инфляции, затрат на оформление и так далее. Насколько это повлияет на автомобильный рынок?
Эксперт считает, что повышение таможенных сборов и утилизационного сбора может оказать лишь временный эффект на рынок автомобилей. Он отметил, что цены на автомобили на российском рынке продолжают расти, что позволяет нивелировать разницу в стоимости из-за увеличения утилизационного сбора.
По его словам, это касается как автомобилей, которые уже были ввезены и находятся на перепродаже, так и тех, которые изначально были куплены у дилеров и остаются на рынке как вторичные. Кроме того, автомобили, производимые на территории Российской Федерации, также подвержены росту цен. Специалист заключил, что в связи с этим долгосрочного эффекта от повышения сборов не будет.
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Автоюрист Лев Владимирович Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил все детали новых изменений, касающихся российских автомобилистов.
«Для автомобилистов, конечно, самое важное — это повышение штрафов. Это главная новость. Все остальные изменения, которые вступят в силу в двадцать пятом году, уходят на второй план. Тем не менее, у нас также предполагаются определенные плюсы для автомобилистов. Например, при регистрации транспортных средств в ГИБДД теперь не потребуется предъявлять действующий полис ОСАГО. Автомобиль можно будет поставить на регистрацию в Госавтоинспекции без предъявления соответствующего полиса», — пояснил автоюрист.
По его словам, в двадцать пятом году начнут тестировать камеры автоматической фото-видеофиксации, и в конце этого года автомобилистам, не застраховавшим свою ответственность по ОСАГО, будут приходить реальные штрафы. При этом с первого января штраф за повторное передвижение на автомобиле без страховки вырастет до трех — пяти тысяч рублей.
«Вот мне кажется, это глобальные новости именно для подавляющего большинства автолюбителей», — добавил он.
На вопрос о том, почему требования к ОСАГО становятся более строгими, несмотря на то что большинство автолюбителей охотно страхуют свои автомобили, юрист отметил, что существует отрицательная сторона полиса ОСАГО. Он пояснил, что проблемы действительно существуют, и люди, столкнувшиеся с выплатами по ОСАГО, понимают, что в подавляющем большинстве случаев страховые компании действуют недобросовестно. Также есть регионы, где по официальным данным более восьмидесяти процентов автолюбителей не страхуют свою ответственность по ОСАГО. Юрист отметил, что в первую очередь людей смущает цена самого полиса.
«Многие автолюбители считают, что стоимость полиса ОСАГО неоправданно высокая. На мой взгляд, это в какой-то степени действительно так, поскольку повышение цены связано, в том числе, с лоббистским и недобросовестным поведением страховых компаний. Вторая ситуация заключается в том, что на рынке выплаты по ОСАГО сложилась такая ситуация, когда страховые компании делают все возможное, чтобы заплатить как можно меньше или вообще ничего пострадавшему от дорожно-транспортного происшествия. Все это в совокупности толкает людей отказываться от приобретения полиса ОСАГО», — сказал Воропаев.
Еще одним важным изменением идет увеличение таможенного сбора на ввоз автомобилей. Новые расценки установлены с учетом инфляции, затрат на оформление и так далее. Насколько это повлияет на автомобильный рынок?
«Те таможенные сборы, о которых вы говорите, составляют каплю в море по сравнению с теми платежами, которые необходимо заплатить гражданину или юридическому лицу, который ввозит автомобиль в Российскую Федерацию. Они составляют менее процента от тех платежей, которые платит гражданин при растаможке автомобиля. Все-таки таможенные пошлины, которые он уплачивает за ввоз автомобиля в Российскую Федерацию, доходят до пятидесяти процентов от стоимости автомобиля. Это измеряется миллионами рублей. Плюс есть утилизационный сбор, который также имеет существенный размер. Поэтому те платежи, о которых вы говорите, составляют до тридцати тысяч рублей по сравнению с утилизационным сбором и таможенными пошлинами при ввозе в Российскую Федерацию — это совсем ничего. Я думаю, что они особо значения на рынок ввезенных автомобилей не окажут. А вот утилизационный сбор, который повышается теперь каждый год, конечно, сыграет свою роль», — пояснил юрист.
Эксперт считает, что повышение таможенных сборов и утилизационного сбора может оказать лишь временный эффект на рынок автомобилей. Он отметил, что цены на автомобили на российском рынке продолжают расти, что позволяет нивелировать разницу в стоимости из-за увеличения утилизационного сбора.
По его словам, это касается как автомобилей, которые уже были ввезены и находятся на перепродаже, так и тех, которые изначально были куплены у дилеров и остаются на рынке как вторичные. Кроме того, автомобили, производимые на территории Российской Федерации, также подвержены росту цен. Специалист заключил, что в связи с этим долгосрочного эффекта от повышения сборов не будет.
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Дарья Осипова