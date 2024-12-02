Автоэксперт назвал причину застоя иномарок у дилеров

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Причиной застоя иномарок ушедших из России брендов стало желание дилеров заработать. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, продавцы специально не продавали эти автомобили, выжидая момент, когда ситуация станет понятнее.
«Доигрались до того, что повысили утилизационный сбор, потом выстрелила игра с курсами валют. Теперь надо либо ставить большую цену на старые автомобили, либо продавать его по старой цене, и тогда будет проиграна маржинальность этой продажи», — пояснил он в беседе с «Татар-информ».Эксперт отметил, что летом в России был высокий спрос на иномарки, и у дилеров были все шансы продать застоявшиеся машины. Однако, по его мнению, они решили дождаться повышения утильсбора, чтобы продать их еще дороже.
«Затем произошла игра с курсами валют, и неожиданно выяснилось, что спрос повалился вниз в другую сторону, и машины остались не проданы», – резюмировал Попов.Читайте также:
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