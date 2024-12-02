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Автоэксперт назвал причину застоя иномарок у дилеров

Автоэксперт Попов: причиной застоя иномарок у дилеров стало желание заработать
Фото: iStock/VTT Studio

Фото: iStock/VTT Studio

Причиной застоя иномарок ушедших из России брендов стало желание дилеров заработать. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, продавцы специально не продавали эти автомобили, выжидая момент, когда ситуация станет понятнее.
«Доигрались до того, что повысили утилизационный сбор, потом выстрелила игра с курсами валют. Теперь надо либо ставить большую цену на старые автомобили, либо продавать его по старой цене, и тогда будет проиграна маржинальность этой продажи», — пояснил он в беседе с «Татар-информ».
Эксперт отметил, что летом в России был высокий спрос на иномарки, и у дилеров были все шансы продать застоявшиеся машины. Однако, по его мнению, они решили дождаться повышения утильсбора, чтобы продать их еще дороже.


«Затем произошла игра с курсами валют, и неожиданно выяснилось, что спрос повалился вниз в другую сторону, и машины остались не проданы», – резюмировал Попов.
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#рф
Аналитик Беляев: экономика России вползает в рецессию
02 декабря 2024, 20:36

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Экономика России вползает в рецессию, которая ожидается в 2025 году, когда ее рост составит не более 2%. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, с такими прогнозами выступают и Центробанк, и Минэкономразвития.
«Двухпроцентный рост – это рецессия. Рецессия, депрессия, застой, называйте, как хотите. Это, конечно, не кризис, но это и не развитие. Там, где экономика находится в депрессии, там не может быть стабильного, устойчивого и растущего курса национальной валюты. Он просто обречен на снижение по отношению к другим валютам», — поделился эксперт в беседе с «Татар-информ».
Беляев добавил, что исходя из этого, можно предположить постепенное и долгосрочное снижение курса рубля по отношению к доллару. По его мнению, если в такой ситуации вкладываться в валюту, то это следует делать с расчетом на долгосрочную перспективу.

Ранее финансовый эксперт Алексей Кричевский заявлял, что к 2028-2030 году курс доллар будет находиться у отметки в 200 рублей. По его мнению, подобный сценарий станет реальностью при сохранении санкционного давления и зависимости страны от экспорта.

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Новогодний бутерброд с икрой подорожал в два раза с 2023 года
Экономист Супруненко: новогодний бутерброд с икрой подорожал до 262 рублей
02 декабря 2024, 17:45

Фото: iStock/Ekaterina Volkova

Одно из главных блюд новогоднего стола — бутерброд с красной икрой — подорожал в два раза с 2023 года, его цена достигла 262 рублей. Об этом заявил старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его мнению, также следует учесть общее подорожание продуктов перед Новым годом, потому его стоимость может вырасти еще на 20%.
«В соответствии с рецептурой, на один бутерброд с кетовой икрой необходимо 30 г хлеба, 2 г масла и 25 г икры. В 2023 году стоимость бутерброда составляла 133,43 рубля, в 2024 году — 262,97 рубля. Россиянам при планировании новогоднего стола нужно учесть, что перед праздниками в магазинах начинается «высокий сезон», и возможно подорожание продуктов в среднем на 20%», — поделился экономист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время стало известно, какие продукты, в соответствии с восточными традициями, не следует ставить на новогодний стол в этом году. Как выяснила Общественная Служба Новостей, символ 2025 года Зеленая Деревянная Змея имеет предпочтения в еде и напитках.

Принято считать, что Зеленая Змея не жалует копчености, жирную пищу, фаст-фуд, полуфабрикаты и красное мясо. Согласно поверьям, из новогоднего меню следует исключить злаковые, мясо змей, чересчур острую пищу, слишком калорийные сладости, крепкий алкоголь и пиво.

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#эксперт
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Эксперт опроверг слухи о критическом подорожании кофе
Глава «Рочайкофе» Чантурия: подорожание кофе не станет критическим
02 декабря 2024, 17:31

Фото: iStock/Farknot_Architect

Кофе останется абсолютно доступным для россиян продуктом, его подорожание не станет критическим. Об этом заявил глава Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, комментируя снижение урожайности арабики и ослабление рубля. По его словам, вышеуказанные факторы могут привести лишь к возможному сокращению потребления кофе, но не его недоступности для населения.
«Кофе останется абсолютно доступным продуктом в структуре расходов. Это продукт, который доставляет большое удовольствие большому количеству наших людей. Говорить, что он станет недоступным, абсолютно неверно. Да, подорожание — это вещь не очень приятная, но критическим оно не станет. Просто те, кто привык пить кофе часто, возможно, сократят его потребление. Например, вместо нескольких чашек в день будут пить одну или две», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время финансовый эксперт и автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что к 2028-2030 году доллар достигнет отметки в 200 рублей. По его мнению, такой исход вероятен при сохранении нынешнего санкционного режима и зависимости бюджета России от экспортных доходов.
«Так что если все будет идти так, как сейчас, можно ждать девальвацию на 15-20% ежегодно. Как результат, если отталкиваться от 100 рублей за доллар на конец текущего года, то доллар по 200 рублей мы увидим в 2028-2030 годах», — считает Кричевский.
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#эксперт
#сбербанк
#кофе
#экономика
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Компании, начавшие реализацию проектов в Подмосковье в этом году, инвестируют в них 44 млрд рублей
Начавшие в этом году проекты в Подмосковье компании инвестируют 44 млрд рублей
02 декабря 2024, 16:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В этом году при содействии Корпорации развития Московской области в регион было привлечено 20 новых инвесторов, которые планируют запустить в Подмосковье собственные предприятия. Об этом сообщил «Радио 1» генеральный директор КРМО Егор Круглов.
«Сферы деятельности этих инвесторов разные – машиностроение, химическая, фармацевтическая промышленность. Часть компаний уже запустила собственные производственные площадки, часть приступила к строительству. Так, один из крупнейших инвесторов построит на территории Можайского городского округа современный высокотехнологичный комплекс по производству сухих молочных смесей, которые будут являться заменителями грудного молока для младенцев. Инвестиции рекордные – около 11 млрд рублей», – рассказал собеседник «Радио 1».
По его словам, Estilab реализует в особой экономической зоне «Дубна» проект по разработке и производстве косметических средств. В запуск своего комплекса компания планирует вложить более 800 млрд рублей.
«Компания «Мотор» запустит новое высокотехнологичное предприятие, на котором будут производить салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а также воздушные фильтры. Компания «Механика» специализируется на промышленном восстановлении деталей двигателей внутреннего сгорания. В будущем запустит производство по восстановлению двигателей не только легковых автомобилей, но и крупногабаритной, специальной и сельскохозяйственной техники. Более 400 млн рублей компания планирует инвестировать в свой проект», – продолжил Круглов.
По его оценке, в Подмосковье сохраняется высокая инвестиционная активность.
«Компании, которые уже подписали инвестсоглашения в этом году и приступили к реализации своих проектов в Московской области, планируют инвестировать более 44 млрд рублей. А 420 инвестиционных проектов, которые сейчас находятся в проработке Корпорации развития Московской области, принесут региону более 355 млрд рублей инвестиций и около 43 тыс. новых рабочих мест», – добавил Егор Круглов.
По 20 проектам, которые в этом году привлечены в Московскую область, для жителей региона будет создано около 2 тыс. новых рабочих мест.

Практически каждый новый проект нацелен на импортозамещение. КРМО совместно с Мининвестом стараются помогать инвесторам на каждом этапе от поиска земли, оформления разрешительной документации, подключения к сетям до запуска самого производства. Всё это вместе с существующими в регионе мерами поддержки позволяет предпринимателям комфортно реализовывать в Подмосковье масштабные проекты, нацеленные на обеспечение экономического суверенитета страны.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#крмо
#мининвест мо
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Сбербанк предупредил об очередном повышении ключевой ставки
Сбербанк назвал вероятным повышение ключевой ставки до 23% в декабре 2024 года
02 декабря 2024, 12:38

Фото: Фотобанк Московской области

В Сбербанке спрогнозировали очередное повышение ключевой ставки до 23%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя правления кредитной организации Кирилла Царева.
«Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция всё равно остается относительно высокой», — поделился Царев в ходе форума Domclick Digital.

Последнее повышение ключевой ставки произошло 25 октября. Тогда Центробанк увеличил этот показатель до рекордных 21%.

Ранее сообщалось о повышении материнского капитала на первого ребенка с начала 2025 года. Соответствующее постановление подписано президентом России Владимиром Путиным.

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#инфляция
#центробанк
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#цб
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Эксперт рассказал, как заработать на инвестициях и сберечь накопления
Инвестор Ходченков: не стоит хранить все накопления на одном счету
02 декабря 2024, 12:21

Фото: iStock/tadamichi

Не стоит хранить все сбережения на одном счету, самый популярный способ защиты накоплений — диверсификация активов. Об этом заявил инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.
«Диверсификация активов. Не кладите все яйца в одну корзину. Инвестируйте в разные классы активов — акции, облигации, золото и даже криптовалюты. Например, вложив 100 000 рублей в индекс Мосбиржи в начале 2023 года, ваши активы могли вырасти на 20% к концу 2024 года. ОФЗ с фиксированной ставкой обеспечивают доходность 8-10% в год, что намного лучше, чем депозиты», — пояснил эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Ходченков также назвал другие надежные способы защиты накоплений и их преумножения. Среди них недвижимость, золото и финансовые инструменты с доходностью выше инфляции. Квартиры в Москве, по его информации, с начала 2023 года до нынешнего времени подорожали на 12%, а золото за год — на 15%.
«Долгосрочные инвестиции. Не паникуйте из-за краткосрочных колебаний. Инвестиции с горизонтом 5-10 лет обычно приносят 10-15% годовых. Так что ваше терпение будет вознаграждено», — добавил инвестор.
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#эксперт
#квартиры
#инвестиции
#недвижимость
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#индекс
#акции
#активы
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Предприятие по производству стеллажей в Егорьевске достроят в начале 2025 года
02 декабря 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство предприятия по выпуску элементов стеллажей ведётся в городском округе Егорьевск, в настоящее время готовность объекта достигла 90 процентов, сдать предприятие в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство ведётся с 2021 года. Общая площадь нового корпуса составляет 3,3 тыс. квадратных метров. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и монтируют внутренние инженерные системы», — говорится в сообщении.
Инвестором проекта является компания «Роял Групп». Она специализируется на производстве порошковых красок. Производство элементов стеллажей станет новым направлением её деятельности.

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#главгосстройнадзор мо
#предприятие
#егорьевск
#строительство
#экономика
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Главу ЦБ Набиуллину сравнили с Маргарет Тэтчер
Reuters: глава ВТБ Костин сравнил главу ЦБ Набиуллину с Маргарет Тэтчер
02 декабря 2024, 11:06

Фото: istockphoto/hank5

Говоря о борьбе с инфляцией в беседе с Reuters, руководитель банка ВТБ Андрей Костин сравнил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину с Маргарет Тэтчер, известной в мире, как железная леди и возглавлявшей правительство Великобритании. Та тоже боролась с ростом цен, «полагая, что это главное в экономике».
«Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5 процента для России не столь критична, можно было бы с ней мириться», — сказал глава ВТБ, добавив, что у руководительницы финансового регулятора «есть своя линия» и «надо дать ей возможность решать».
Банкир добавил, что его структура ожидает повышения ключевой ставки до 23%. Костин подчеркнул, что на повышение ценников влияет не только Центробанк, но и другие факторы, не зависящие от него.

«Повышение тарифов, разного рода пошлин, рост зарплат, напряжение на рынке труда», — пояснил глава ВТБ.
Финансовый регулятор назвал будущее повышение ключевой ставки не предопределенным, но весьма вероятным.

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#мир
#россия
#банки
#центробанк
#эльвира набиуллина
#инфляция
#новости
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В Кашире построят производство панелей для сборки домов
02 декабря 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В особой экономической зоне «Кашира» появится завод по производству панелей для сборки домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания ПРЕФАБРИКА АГ завершила фундаментные работы и возведение каркаса главного производственного корпуса завода. Предприятие крупнопанельного домостроения будет выпускать стеновые панели из тяжёлого и легкого бетона для сборки домов. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года.
«Компания приступила к следующему этапу строительства, который предусматривает монтаж внешнего контура здания. Его рассчитывают завершить в I квартале будущего года. Производственная мощность первой очереди завода составит около 240 тыс. кв. м. жилья в год. Объём инвестиций в соответствии с бизнес-планом компании достигнет 2,8 млрд рублей. В перспективе предприятие планирует увеличить эту сумму до 4,5 млрд», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что после ввода в эксплуатацию на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест.

Площадь главного корпуса промышленного комплекса – около 20 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство административных, технических и складских помещений суммарной площадью более 4 тыс. «квадратов».

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