Новые российские ракеты «Изделие-305» показывают высокую точность в зоне СВО

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Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали представители компании-разработчика, холдинга «Высокоточные комплексы».
Мощности боевой части ракеты достаточно для того, чтобы поражать бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО, артиллерийские системы. В холдинге отметили, что постоянно идёт процесс совершенствования боеприпаса, чтобы расширить его возможности или создать дополнительные опции.
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Александр Бойцов