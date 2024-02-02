В США рассказали об оружии, обнажившем уязвимость НАТО и ВСУ

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Использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) гибридных системы ПВО FrankenSAM продемонстрировало уязвимость НАТО в смысле дефицита наземных систем ПВО в странах Североатлантического альянса. Об этом 2 февраля сообщило издание Business Insider.
По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование такого типа оружия украинской армией демонстрирует нехватку достаточного количества наземных систем ПВО во всех государствах-членах НАТО, включая США.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что украинские войска впервые применили гибридную систему ПВО, которая состоит из элементов советского и западного вооружения. Скорее всего, он как раз мог иметь в виду проект FrankenSAM, представляющий подобную гибридную систему. Стоит отметить, что с этим проектом напрямую связаны США, которые приступили к его разработке еще в 2022 году.Отмечается, что FrankenSAM может состоять из элементов советских пусковых установок «Бук» совместно с американскими ракетами Sea Sparrow.
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«Украина отчаянно нуждается в наземной системе ПВО, поскольку Россия наносит крупные удары беспилотниками и ракетами», — сказал военный эксперт.
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Артем Путинцев