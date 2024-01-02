МО РФ: Российские войска применили новейший комплекс для борьбы с БПЛА

Фото: istockphoto/vadimrysev
Военнослужащие группировки российских войск «Запад» впервые применили на поле боя систему для борьбы с неприятельскими дронами. Эта новейшая разработка была использована на Купянском направлении.
К преимуществам новой системы РЭБ, кроме высокой точности работы, относится также то, что данный комплекс очень мобилен. Развернуть его можно буквально за несколько минут. После работы, как правило, успешной, данная система РЭБ может быть так же быстро свёрнута и перемещена на новое место дислокации, поэтому противник просто не успевает её засечь и, как следствие, воспрепятствовать её работе.
Читайте также:
На Украине поразились новой российской технологии на фронте
В России уже есть ракеты, способные сбивать F-16, которые будут передавать Киеву
Economist: Российские системы РЭБ успешно сбивают с заданного курса ракеты НАТО
Александр Бойцов