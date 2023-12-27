Новый детсад открыли в одинцовском жилом комплексе «Равновесие»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Новый детский сад на 360 мест введен в эксплуатацию в ЖК «Равновесие» В Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В селе Перхушково появилось первое дошкольное учреждение на базе ЖК «Равновесие».
ЖК «Равновесие — это загородный квартал комфорт-класса с минимальной плотностью застройки, в котором дома возводятся с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности.
Стоит отметить, что до строительства данного детского сада, жителям села Перхушково приходилось водить детей в дошкольное учреждение в селе Юдино, которое находится в трех километрах от них.
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ЖК «Равновесие — это загородный квартал комфорт-класса с минимальной плотностью застройки, в котором дома возводятся с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности.
«Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп. В садике для детей созданы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурные залы, кабинет логопеда, а также кабинеты для кружков, буфет, медицинский блок, административные и технические помещения», — отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что до строительства данного детского сада, жителям села Перхушково приходилось водить детей в дошкольное учреждение в селе Юдино, которое находится в трех километрах от них.
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Мира Полтева