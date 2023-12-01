В Одинцовском округе построили новый детский сад на 400 мест

Фото: Валерий Жуков
В микрорайоне Новая Трехгорка городского округа Одинцово построили новый детсад на 400 детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Трехэтажный детский сад «Экипаж детства» расположен на на Кутузовской улице микрорайона Новая Трехгорка.
Учреждение, площадью пять квадратный метров, рассчитано на на 16 групп для детей от двух до семи лет. Для них оборудовали внутри здания игровые с интерактивными панелями, спальни, физкультурный и музыкальный залы. Также разместили кабинеты логопеда и психолога, медицинские помещения и пищеблок.
Кроме этого, на прилегающей территории к саду возвели игровые площадки с теневыми навесами и места для занятий спортом.
Стоит отметить, что детский сад вошёл в структуру образовательного центра «Флагман», в которой также включены четыре школы и восемь учреждений дошкольного образования.
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Учреждение, площадью пять квадратный метров, рассчитано на на 16 групп для детей от двух до семи лет. Для них оборудовали внутри здания игровые с интерактивными панелями, спальни, физкультурный и музыкальный залы. Также разместили кабинеты логопеда и психолога, медицинские помещения и пищеблок.
Стоит отметить, что детский сад вошёл в структуру образовательного центра «Флагман», в которой также включены четыре школы и восемь учреждений дошкольного образования.
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Мира Полтева