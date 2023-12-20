В красногорском ЖК «Аникеевский» построят детсад на 315 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В Красногорске построят детский сад на 315 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое выдало разрешение на строительство.
Детсад появится в жилом комплексе «Аникеевский». Открытие планируется в 2025 году.
Площадь трёхэтажного здания превысит 4 тыс кв м. Там разместят 13 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Оборудуют пищеблок с кухней, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и кабинет логопеда.
На прилегающей территории проведут озеленение, организуют детские и спортивные площадки.
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Площадь трёхэтажного здания превысит 4 тыс кв м. Там разместят 13 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Оборудуют пищеблок с кухней, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и кабинет логопеда.
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Лора Луганская