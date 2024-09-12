Новый корпус гимназии №6 в Солнечногорске достроят к следующему учебному году

«Сегодня в стенах МОДКТОБ обучение в ординатуре проходит сразу 6 человек. На базе нашей больницы функционирует 3 кафедры. С гордостью хочу отметить, что с 2020-2023 года выпущено 14 клинических ординаторов, 9 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», — сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.