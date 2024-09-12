Новый корпус гимназии №6 в Солнечногорске достроят к следующему учебному году

Фото: Евгения Герасимова
Пристройку к гимназии №6, рассчитанную на 300 учеников, возводят в Солнечногорске, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию должны через год, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«Подготовительный период мы начали в марте этого года. Разработали котлован, провели бетонную подготовку, гидроизоляцию, защитную стяжку. Сейчас идёт армирование фундаментной плиты. Готовое здание планируется сдать в сентябре 2025 года», — сообщил производитель работ Евгений Чернодуб.В новом корпусе проектом предусмотрены учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, помещения для групп продлённого дня, а также столовая с кухней. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, а также обустроят место для общешкольных мероприятий.
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