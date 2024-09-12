Дольщики жилого комплекса «Новое Замитино» смогут зарегистрировать право собственности

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В Красногорске строят жилой комплекс «Новое Замитино», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.Читайте также:
Многоэтажный дом уже поставлен на кадастровый учёт, что позволяет участникам долевого строительства зарегистрировать право собственности на свои квартиры. Теперь они могут воспользоваться услугами поликлиник, записать детей в школы и детские сады и выполнять другие юридические действия, связанные с недвижимостью.
Благодаря сотрудничеству Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области, процесс постановки на кадастровый учёт прошёл быстро и эффективно.
Жилой комплекс «Новое Замитино» строится в деревне Сабурово, Красногорск. Застройщик — СЗ «ЗАМИТИНО». В комплексе предусмотрены детский сад, наземные парковки, игровые и спортивные зоны для детей и взрослых.
Социальные объекты были построены другими застройщиками, такими как ПИК, «Самолёт», «Гранель» и ФСК, в рамках комплексного развития территорий с использованием внебюджетных источников финансирования.
Многоэтажный дом уже поставлен на кадастровый учёт, что позволяет участникам долевого строительства зарегистрировать право собственности на свои квартиры. Теперь они могут воспользоваться услугами поликлиник, записать детей в школы и детские сады и выполнять другие юридические действия, связанные с недвижимостью.
Благодаря сотрудничеству Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области, процесс постановки на кадастровый учёт прошёл быстро и эффективно.
Жилой комплекс «Новое Замитино» строится в деревне Сабурово, Красногорск. Застройщик — СЗ «ЗАМИТИНО». В комплексе предусмотрены детский сад, наземные парковки, игровые и спортивные зоны для детей и взрослых.
Социальные объекты были построены другими застройщиками, такими как ПИК, «Самолёт», «Гранель» и ФСК, в рамках комплексного развития территорий с использованием внебюджетных источников финансирования.
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Дайана Хусинова