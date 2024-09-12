Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Дольщики жилого комплекса «Новое Замитино» смогут зарегистрировать право собственности

Дольщики жилого комплекса «Новое Замитино» смогут зарегистрировать право собственности

12 сентября 2024, 10:07
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Оригинал
В Красногорске строят жилой комплекс «Новое Замитино», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Многоэтажный дом уже поставлен на кадастровый учёт, что позволяет участникам долевого строительства зарегистрировать право собственности на свои квартиры. Теперь они могут воспользоваться услугами поликлиник, записать детей в школы и детские сады и выполнять другие юридические действия, связанные с недвижимостью.



Благодаря сотрудничеству Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области, процесс постановки на кадастровый учёт прошёл быстро и эффективно.

Жилой комплекс «Новое Замитино» строится в деревне Сабурово, Красногорск. Застройщик — СЗ «ЗАМИТИНО». В комплексе предусмотрены детский сад, наземные парковки, игровые и спортивные зоны для детей и взрослых.

Социальные объекты были построены другими застройщиками, такими как ПИК, «Самолёт», «Гранель» и ФСК, в рамках комплексного развития территорий с использованием внебюджетных источников финансирования.

Читайте также:

В Московской области строится ЖК «Новая Алексеевская роща»

В Московской области планируется строительство ЖК «Легенда Марусино»

В ЖК «Бригантина» строится детская поликлиника
#красногорск
#квартиры
#дом
#комплекс
#жк
#московская область
«Зайчики по жизни»: Психиатр объяснил, с чем связана субкультура квадроберов
Психиатр Теслер: квадроберами можно считать всех, кто надевал костюмы животных в садике
12 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/Olena Vasylieva

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Она выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих. Сенатор отметила, что молодежь должна больше увлекаться спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.
Психиатр, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что подростковая субкультура квадроберов — дело не депутатов, а родителей.

«Существует очень жесткое законодательство, когда дети могут находиться на улице, а после какого времени — нет, чем дети имеют право заниматься, а чем нет — за это ответственность несут родители», — сообщил эксперт.

Он добавил, что субкультурные тренды были всегда, а «квадроберами» можно считать всех, кто надевал костюмы животных в детском саду.

«65 лет назад наша воспитательница в садике перед утренниками назначала должности: ты будешь зайчиком, ты будешь медвежонком, а родители шили костюмы. Потом мы ходили под звуки барабанов. За детей несет ответственность семья, и если какие-то субкультуры угрожают, например, романтизация самоубийств, то тут вмешивается законодательная история», — поделился психиатр.

По его мнению, дети, подражающие животным, начинают таким образом интересоваться зоологией, что является положительным фактором.

«Предыдущие субкультуры несли за собой опасность самоповреждения, дети наносили порезы, делали идиотские татуировки, а то, что они надевают звериные маски и изображают кошачью походку, не несет никакой метафизической нагрузки. Это игра. Детям всегда хочется играть. Потом они подрастают, у них начинают бурлить гормоны, и звериные повадки перерастают в человеческие: как реализовать себя в этом обществе», — объяснил Теслер.

Психиатр подчеркнул, что подобное поведение детей связано с их гормональными изменениями, с изменениями шкалы ценностей и приоритетов, однако до 18 лет они остаются под контролем и защитой родителей.

«Я за 48 лет психиатрической практики ни разу не встречал людей, которые в детстве играли в космонавтов, и стали космонавтами. И ни разу не встречал людей, которые в детском саду были зайчиками и стали зайчиками по жизни. Если человек хочет сейчас быть медвежонком, то потом захочет стать другим — наденет галстучек, пойдет на работу в банк и будет считать, что преуспел в жизни. Быть банкиром — тоже ролевая игра», — заключил собеседник.

Читайте также:

«Вместо ЛГБТ*»: Священник Ткачев назвал квадробику деградацией

Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов

«Как животное»: Крид и Мизулина вступились за девочку-квадробера, униженную Мией Бойка со сцены
#животное
#дети
#история
#семья
#родители
#игра
#человек
#маски
#опасность
#право
#психиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МФЦ Московской области и столицы запустили совместный проект по госуслугам
12 сентября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные и столичные центры «Мои документы» начали сотрудничество в сфере оказания электронных услуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь в МФЦ Подмосковья оказывают помощь в оформлении услуг на не только на региональном, но и на столичном госпортале. А в МФЦ Москвы помогают подать заявления на подмосковном портале госуслуг. Это обеспечивает доступность и удобство получения госуслуг жителям обоих регионов», – рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Она добавила, что консультации по порталам госуслуг предоставляются в цифровых зонах МФЦ.

Отмечается, что в цифровых зонах подмосковных центров «Мои документы» оборудовано свыше 870 рабочих мест. Теперь с установленных там компьютеров открыт бесплатный доступ не только к федеральному и подмосковному порталам госуслуг, но и к ресурсу mos.ru. А в МФЦ Москвы жители смогут получить консультации по 20 услугам областного портала.

Читайте также:

Установить запрет на сделки с жильем без личного участия владельца можно через «Госуслуги»

В Подмосковье появилась возможность заключить договор на вывоз ТКО онлайн

Руководитель МФЦ Котельников получил награду
#мфц
#госуслуги
#цифровизация
#мингосуправления мо
#портал
#московская область
#москва
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван способ за три шага вернуть себе взломанный аккаунт во «ВКонтакте»
12 сентября 2024, 10:09

Фото: iStock/fadfebrian

Взлом аккаунта в соцсети «ВКонтакте» позволяет злоумышленникам завладеть закрытой личной информацией и вступать в переписку от чужого имени, что может значительно усложнить жизнь законного владельца страницы. Инструкцию о том, как вернуть себе аккаунт, подготовили специалисты управления по кибер-преступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если вы подозреваете, что ваш аккаунт во «ВКонтакте» взломали, необходимо последовательно предпринять три действия: первое — завершить все активные сеансы входа с соцсеть с неизвестных устройств, второе — сменить пароль и третье — установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.
Чтобы завершить сеансы входа в соцсеть с неизвестных устройств, то есть прервать подключение злоумышленников, в мобильном приложении нужно нажать на три точки в правом верхнем углу экрана. В появившейся панели управления аккаунтом следует выбрать вкладку «Управление VK ID», далее — вкладку «Безопасность и вход» и в разделе «Мои устройства» — пункт «Завершить другие сеансы».

Для того, чтобы сделать это в веб-версии соцсети, потребуется авторизоваться на сайте https://id.vk.com, нажать на вкладку «Безопасность и вход» и в разделе «Мои устройства» выбрать пункт «Завершить другие сеансы».

Смена пароля в мобильном приложении также делается через «Управление VK ID», а в веб-версии — через сайт https://id.vk.com. И не следует снимать галочку в поле «Завершить сеансы на всех устройствах после смены пароля».

Двухфакторная аутентификация тоже вводится через указанные сервисы. В качестве способа аутентификации рекомендуется выбрать телефон.

Полная информация о способах противостоять кибермошенникам размещена по ссылке.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества

Сотрудники МВД РФ ликвидировали сеть узлов связи для мошенничества из-за границы

Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов
#вконтакте
#интернет
#преступники
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области строится ЖК «Новая Алексеевская роща»
12 сентября 2024, 09:52

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Балашиха идёт строительство жилого комплекса «Новая Алексеевская роща», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Застройщик — ГК «Гранель» - работает над корпусами № 1, № 2, № 3. на территории комплекса будет создана вся необходимая инфраструктура. В рамках комплексного развития территории будут построены детский сад на 250 мест, школа на 1230 мест и поликлиника на 400 посещений в смену.

На данный момент на объекте завершены все подготовительные работы: установлено ограждение строительной площадки, создан строительный городок и проведены работы по временному электроснабжению строительной площадки.

В корпусе № 1 завершён процесс разработки котлована, установки бетонной основы и гидроизоляции, а также монтажа башенного крана. В настоящее время завершается установка вертикальных конструкций цоколя и монтаж перекрытия цокольного этажа.

В корпусе № 2 окончены работы по установке перекрытия цокольного этажа и вертикальных конструкций первого этажа, а также установлен башенный кран.

В корпусе № 3 завершены предварительные работы, разработка котлована и установка бетонной основы. Сейчас ведутся работы по установке фундаментной плиты.

На территории жилого комплекса открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь автостоянки, рассчитанная на 1000 автомобилей.

ЖК «Новая Алексеевская роща» расположен всего в 6 километрах от МКАД. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами, а пространство будет разделено на зоны для различных видов времяпрепровождения: детских игровых площадок, спортивных площадок и зон для спокойного отдыха.

Читайте также:

В Москве инвестору выделен участок земли для строительства спортивного комплекса

В Московской области планируется строительсво ЖК «Легенда Марусино»

В подмосковном селе Черкизово построят котельную
#инфраструктура
#жк
#балашиха
#подмосковные стройки
#подмосковье
#московская область
#министерство жилищной политики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах завершается строительство участка трассы М-5 «Урал»
12 сентября 2024, 09:44

Фото: Наталья Лымарь

Участок трассы М-5 «Урал» в обход посёлка Октябрьский строят на территории городского округа Люберцы, в настоящее время готовность объекта превысила 90%, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
«Построено основное асфальтобетонное полотно и более семи искусственных сооружений: это путепроводы и мост чрез Москву-реку. Установлено уличное освещение. Там, где это предусмотрено проектом, поставлены барьерные ограждения и шумозащитные экраны. Созданы локальные очистные сооружения», — рассказал замначальника отдела капитального строительства ФКУ «Центравтомагистраль» Михаил Сафран.
Он добавил, что проект был дополнен надземным переходом для пешеходов, и подчеркнул, что к открытию движения по новой дороге этот переход будет построен.

Протяжённость строящегося участка трассы М-5 «Урал» составляет 11 километров. Ввести новую дорогу в эксплуатацию по плану должны до конца года, однако строители стремятся выполнить работу досрочно.

Читайте также:

Депутат Гурулев попал в ДТП из-за разбитой дороги в Забайкальском крае

С начала года на переездах в Московской области было зарегистрировано 5 ДТП

В Подмосковье выполнили план ремонта региональных дорог по нацпроекту
#люберцы
#дороги
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осенью в Клину откроются агроклассы для учеников старших классов
12 сентября 2024, 09:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Глава городского округа Клин Алёна Дмитриевна Сокольская провела встречу с представителями Российского государственного аграрного университета — Александром Бакштаниным, руководителем управления профориентации и приёма, и Светланой Кузнецовой, главой Федерального центра компетенций, сообщает пресс-служба администрации г. о. Клин.

В ходе встречи было принято решение открыть агроклассы в Клину уже в текущем учебном году. Стороны подписали соглашение с МСХА имени К. А. Тимирязева, согласно которому ученики старших классов школы «Планета Детства» в Спас-Заулке смогут изучать агротехнологии во внеурочной деятельности уже в осенью этого года.

На встрече обсуждались лекции, практические занятия, знакомство с местными сельхозпроизводителями и проведение интересных лабораторных исследований, включая выездные мероприятия в университет.

«Специалисты аграрного сектора, желательно — свои, местные, высококвалифицированные, сегодня очень востребованы на быстро растущих и развивающихся сельхозпредприятиях городского округа. А мы заинтересованы в том, чтобы Клин и дальше двигался по правильному пути, возвращая себе славу аграрного лидера Подмосковья. В ближайшей перспективе — создание полноценной "Агрошколы" на территории нашего сельского поселения. Так что будем работать, будем взаимодействовать, будем помогать профессионалам учить наших детей любить землю, на которой они живут», — подвела итоги встречи в своих социальных сетях Сокольская.






Читайте также:

Россиянам раскрыли, какие культуры идеально сажать в сентябре на даче

Жительница Подмосковья вырастила тыкву весом 400 кг

Подмосковные фермеры собрали более 49 тысяч тонн овощей с начала уборочной кампании
#клин
#школы
#ученики
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончался Николай Сванидзе: личная жизнь и карьера журналиста, причины смерти
12 сентября 2024, 09:31

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

12 сентября в возрасте 69 лет скончался Николай Сванидзе – известный российский журналист, историк, общественный деятель, политолог, автор, а также телерадиоведущий. О том, что известно о его личной жизни, карьере и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Николай появился на свет в Москве весной 1955 года. Его отец был выпускником МГУ, участвовал в Великой Отечественной войне, а в мирное время работал экскурсоводом в Политехническом музее. Позже он стал главным редактором литературного издательства. Мать Николая была профессором, специалистом в области средневековой истории и увлекалась стихосложением.

Николай обучался в школе с углубленным изучением английского языка, а затем поступил в МГУ имени Ломоносова на исторический факультет, решив следовать семейной традиции. На третьем курсе он вступил в Коммунистическую партию.

Профессиональная деятельность


После завершения учебы Николай работал преподавателем в вузе при Академии наук СССР в течение десяти лет, а также читал лекции в гуманитарном институте Москвы. В 80-х годах он часто ездил за границу по работе, и в этот период написал диссертацию об экономической деятельности президента США Джимми Картера.

В период распада Советского Союза Николай начал свою карьеру на телевидении как журналист. Его школьный друг Евгений Киселёв предложил ему стать комментатором программы «Вести». Николай согласился. Возможность общения с интересными людьми быстро увлекла Николая, и он нашёл вдохновение в журналистике.

Вскоре Николай стал ведущим, за его плечами участие в таких передачах как: «Зеркало», «Исторический процесс», «Контрасты», «Суд времени» и «Подробности». Позже его назначили руководителем компании ВГТРК. В 1994 году он получил орден «За личное мужество», а в 1995 — премию «ТЭФИ» как лучший телеведущий.

В начале 2000-х он вел программу на «РТР» и записал для радио «Эхо Москвы» цикл под названием «Особое мнение с Николаем Сванидзе». Он также снял несколько успешных документальных фильмов и стал членом Общественной палаты в 2005 году. Николай написал книгу о Дмитрии Медведеве и продолжал анализировать исторические процессы в России.

С 2015 года Николай вел программы «Главные темы недели», «Тема дня за 60 секунд» и «История в лицах» на радио «Серебряный дождь». В 2017 году на телевидении был представлен его документальный проект «Умереть вовремя». В январе 2018 года он побывал в эфире радио «Комсомольская правда», обсуждая сталинский период.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Личная жизнь Сванидзе


С будущей супругой Мариной Жуковой Николай познакомился в 1983 году.

Марина является внучкой Зинаиды Ершовой, известного радиохимика. Хотя по образованию она историк, некоторое время занималась актерским мастерством. В течение многих лет Марина работала на телевидении в качестве помощницы своего мужа и выступала редактором программы «Зеркало».

Николай воспитывал сына Марины от ее первого брака. У них нет совместных детей. На сегодняшний день сын Марини уже женат и стал отцом дочки по имени Марианна.

Причины смерти Сванидзе


Николай Сванидзе, согласно информации SHOT, скончался от острого сердечного недостатка. Журналист ушел из жизни в ночь на 12 сентября, рядом с ним находилась его супруга. Медики, прибывшие на вызов, пытались вернуть его к жизни, но все усилия оказались безуспешными. В официальном заключении о смерти указана сердечная недостаточность.

В течение последнего года Сванидзе находился на реабилитации после перенесенной болезни. В феврале 2023 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии с отеком легких. У него наблюдался такой симптом, как кашель с кровью, что и побудило его обратиться за медпомощью. Кроме того, у него были диагностированы острые формы сердечной и дыхательной недостаточности, а также почечная недостаточность, септический шок и сепсис.

Врачи также ставили журналисту диагноз — ишемия головного мозга.

Читайте также:

Дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти

Ведущего КВН Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако
#врачи
#история
#журналист
#радио
#мгу
#жизнь
#ссср
#актриса
#диагноз
#медики
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд Парижа вынесет приговор женщинам, заявлявшим, что Брижит Макрон – мужчина
12 сентября 2024, 08:54

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

В Париже суд вынесет приговор двум женщинам, которые утверждали, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом информирует РИА Новости.
В июне в коррекционном трибунале Парижа начался судебный процесс над Наташей Рей и Дельфин Эегусс. Супруга Марона и ее брат обвиняют Рей в клевете. Они требуют оштрафовать каждую обвиняемую на сумму в 10 000 евро, а также выплатить около 3 000 евро судебных издержек.

В декабре 2021 года независимая журналистка Рей на YouTube заявила, что проводит расследование в отношении первой леди Франции. Она утверждала, что школьная учительница, которая старше Макрона на 24 года, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Это видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ.

В этом году Макрон впервые публично раскритиковал сообщения различных изданий по поводу пола его жены. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты», которым верят люди.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хотя специалисты выступают против этого.

Читайте также:

Десятки тысяч французов громят улицы Парижа, требуя отставки Макрона

Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции

Президент Макрон: Я не собирался встречаться с господином Дуровым
#гражданство
#евро
#президент
#сми
#специалисты
#youtube
#расследование
#информация
#люди
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина призналась мужу в измене и получила неожиданный ответ
12 сентября 2024, 06:17

Фото: istock/Andrii Zastrozhnov

49-летняя женщина, рассказавшая о своей измене мужу, получила ошеломляющий ответ, который заставил её пересмотреть своё будущее. Историю опубликовало издание The Sun, где женщина поделилась своими переживаниями с экспертом по отношениям Дейдре Сандерс.
В своем письме женщина рассказала, что после того, как её муж потерял к ней интерес, она долгое время не допускала мысли об измене. Однако внимание со стороны коллеги привлекло её, и они вступили в интимную связь. Не выдержав чувства вины, она призналась в измене мужу на следующий день.

«Он ответил, что уже давно спит с 28-летней дочерью своей подруги», — написала женщина.

По её словам, муж был абсолютно спокоен и не желал обсуждать развод, несмотря на её решение уйти. Женщина обратилась за советом, сообщив, что больше не любит мужа и не знает, что ей делать.

Эксперт Сандерс подчеркнула, что месть за измену редко приносит облегчение, а наоборот, ещё больше запутывает отношения. Она посоветовала женщине откровенно поговорить с мужем и, если он не захочет возобновить отношения, обсудить развод.

Ранее Сандерс давала советы на тему отношений, связанных с интимными трудностями, призывая своих читателей работать над открытым общением с партнерами.

Читайте также:

«Размножение бактерий»: Эксперт рассказал, чем опасна вода из кулеров

Мужчина без пениса рассказал, как занимается сексом с женой

Сексолог рассказала о новом модном эротическом тренде
#эксперт
#женщина
#советы
#развод
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф