Дольщики жилого комплекса «Новое Замитино» смогут зарегистрировать право собственности





В Красногорске строят жилой комплекс «Новое Замитино», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.Многоэтажный дом уже поставлен на кадастровый учёт, что позволяет участникам долевого строительства зарегистрировать право собственности на свои квартиры. Теперь они могут воспользоваться услугами поликлиник, записать детей в школы и детские сады и выполнять другие юридические действия, связанные с недвижимостью.Благодаря сотрудничеству Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области, процесс постановки на кадастровый учёт прошёл быстро и эффективно.Жилой комплекс «Новое Замитино» строится в деревне Сабурово, Красногорск. Застройщик — СЗ «ЗАМИТИНО». В комплексе предусмотрены детский сад, наземные парковки, игровые и спортивные зоны для детей и взрослых.Социальные объекты были построены другими застройщиками, такими как ПИК, «Самолёт», «Гранель» и ФСК, в рамках комплексного развития территорий с использованием внебюджетных источников финансирования.